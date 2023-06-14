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  4. Kullandığı ilaç yüzünden cildi maviye döndü! 'Şirin Baba' lakaplı adam tekrar gündem oldu

Kullandığı ilaç yüzünden cildi maviye döndü! 'Şirin Baba' lakaplı adam tekrar gündem oldu

14.06.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ten rengi nedeniyle 'Şirin Baba' lakabıyla tanınan Paul Karason, eski fotoğraflarının internete düşmesiyle birlikte tekrar gündem oldu. Sosyal medyada mavi renkli adamın fotoğraflarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Paul, maviye dönüşme hikayesiyle herkesi etkiledi.

Kullandığı ilaç yüzünden cildi maviye döndü! 'Şirin Baba' lakaplı adam tekrar gündem oldu

Şirin Baba olarak tanınan mavi tenli Paul Karason, kullandığı ilaçlar hayatını etkilemeden öne açık tenli kızıl saçlı biriydi. Yaşadığı değişimi 2000'lerin başında televizyon programlarında paylaşan Karason, kısa süre içerisinde tüm dünyada tanınmayı başardı. Mavi ten rengini gören kişiler bu duruma sebep olan etkeni merak etti.

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Paul Karason, ciltte pullanma, asit reflüsü ve artritten muzdarip olduğu için rahatsızlıklarını hafifletmek adına bir çözüm bulmaya karar verdi. Kendi araştırmasıyla, 1930'larda penisilinin ortaya çıkmasından önce bir zamanlar yaygın olarak bir antibiyotik olarak kullanılan, sudaki bir gümüş çözeltisi olan kolloidal gümüşü keşfetti.

AĞRILARINI GEÇİRDİ

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Karason, on yıldan fazla bir süre mucizevi bir tedavi olduğuna inandığı ilacı içmeye karar verdi. Kullandığı ilaçla reflü ve artritini iyileştirdiğini iddia etti. “Omuzlarımda o kadar kötü artrit vardı ki tişörtümü çıkaramadım. Ve bildiğim bir sonraki şey, ağrım birdenbire gitmişti ” diye paylaştı.

CİLDİNDEKİ DEĞİŞİMİ İLK OLARAK ARKADAŞI FARK ETTİ

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Bununla birlikte, kolloidal gümüşün uzun süreli kullanımı vücudunda gümüş birikmesine yol açarak argyria olarak bilinen kalıcı ve nadir bir duruma neden oldu . Sadece eski bir arkadaşı ona "Kendine ne yaptın?" Karason'un derisinde biriken gümüş nedeniyle morardığını fark ettiğini söyledi.

TEN RENGİ YÜZÜNDEN İŞ BULMAKTA ZORLUK YAŞADI

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Karason'a göre ilaçla maviye dönen teni ona bazı faydalar sağladı. Hiç güneş yanığı yaşamadı ve güneş gözlüğü takmasına gerek duymadı. Ancak, üstesinden gelmekte zorlandığı bazı dezavantajlar vardı. Bazı insanların kendisine karşı "hiç kibar" olmadığını paylaştı. Ayrıca Karason, işverenlerin “fark edilir derecede farklı” veya kendi durumunda mavi olan kişileri işe alma konusundaki isteksizliği nedeniyle iş bulmakta güçlük çektiğini açıkladı.

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Paul Karason, kalbiyle ilgili komplikasyonlar nedeniyle 2013 yılında 62 yaşında vefat etti. Şirin Baba'nın yolculuğu, ev ilaçları ile ilgili potansiyel tehlikelerin dokunaklı bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Sağlık sorunlarına hızlı ve kolay çözümler aramak anlaşılır olsa da, bu tür çarelerin önemli riskler taşıyabileceğini kabul etmek çok önemlidir. Bir tıp uzmanının rehberliğini aramak ve tavsiyelerine uymak, her zaman tedaviye en güvenli ve en etkili yaklaşımdır.

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