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Kullandıkça sertleşen havluları yumuşatmaya yarayan ustaca bir yöntem

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Satın aldığımız havlular, kullanıldıkça yumuşaklığını kaybeder ve oldukça sert bir kumaşa dönüşür. Zamanla zımpara kağıdı gibi bir hal alan sert havluları ilk günkü yumuşaklığına döndürmenin yollarını araştırdık. İşte havluların yumuşacık kalmasını sağlayan ipuçları.

Kullandıkça sertleşen havluları yumuşatmaya yarayan ustaca bir yöntem

Duştan çıktığınızda yumuşacık bir havluya sarılmak istersiniz ancak satın aldığınız havlular birkaç kullanım sonrası yumuşaklığını kaybeder ve fırça gibi sert ve rahatsız edici bir hal alır. Son derece rahatsızlık veren bu duruma çözüm bulduk ve havluların sertleşmesinin önüne geçtik. İnanın sevgili okur, bu yöntem çok çok işinize yarayacak!

SİRKE HER ZAMAN ÇARE OLUYOR

Havluları 40 ila 60 derece aralığında yıkamalısınız. Yumuşatıcı yerine beyaz sirke ekleyin. Sirke, deterjan kalıntısını parçalayarak havluları yumuşatmaya yardımcı olacaktır.

İYİ BİR ŞEKİLDE KURULAMALISINIZ

Havluları yıkadıktan sonra asmadan önce birkaç kere silkeleyin. Havluları tamamen kuruyana kadar birkaç dakika kurutucuya koyun. Kurutma makinelerinde havlunun nemi daha çabuk emiliyor. Eğer kurutucu makineniz yoksa da dediğimiz gibi, havluyu asmadan önce kuvvetli bir şekilde birkaç defa silkeleyin.

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