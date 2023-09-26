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Kullanıcılara şok! Eski adı Twitter olan X'e sesli ve görüntülü aramalar gelecek ancak...

26.09.2023 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görüntülü aramaların eski adı Twitter olan sosyal ağ X'e geleceği yakın bir tarihte doğrulanmıştı. Şimdi, X uygulamasındaki yeni kod, hem sesli hem de görüntülü aramaların destekleneceğini ortaya koyuyor. Ancak bu özelliğin tüm X kullanıcılarına sunulmayacağı öne sürülüyor. Peki iddialara göre kimler bu özellikten yararlanabilecek? İşte detaylar...

Kullanıcılara şok! Eski adı Twitter olan X'e sesli ve görüntülü aramalar gelecek ancak...

Geçtiğimiz ay X CEO'su Linda Yaccarino, "her şey uygulaması"na geçişin bir parçası olarak X'e görüntülü aramaların geleceğini doğruladı. TechCrunch'ın haberine göre şimdi, X uygulamasındaki yeni kod, hem sesli hem de görüntülü aramaların destekleneceğini ortaya koyuyor. Ancak bu özelliğin tüm X kullanıcılarına sunulmayacağı, yalnızca X Premium üyeliği olanlara sunulacağı öne sürülüyor.

X'TE HEM SESLİ HEM DE GÖRÜNTÜLÜ ARAMA

Haberde, Chris Messina tarafından X uygulamasının kodu içinde keşfedilen yeni bulgulara göre, özelliğin X kullanıcılarının seçimlerine bağlı olarak diğer onaylı kullanıcılardan, takip ettikleri kişilerden veya adres defterlerindeki kişilerden hem sesli hem de görüntülü arama almayı tercih etmelerine olanak tanıyacağı kaydedildi.

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Aynı zamanda kod satırlarında "Sesli ve görüntülü aramalarla mesajlaşmayı bir üst seviyeye taşıyın." ifadesinin yer aldığı belirtildi.

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Diğer kod satırları, bir kişi uygulamada başka bir kullanıcıya DM göndermeye çalıştığında ortaya çıkan ve "sesli ve görüntülü aramaların premium bir özellik olduğunu" açıklayan ve onları "erişim kazanmak için abone olmaya" teşvik eden bir uyarıya atıfta bulunuyor.

Bu, kullanıcıların daha önce Twitter Blue olarak bilinen sosyal ağın abonelik sistemi X Premium için ödeme yapmaları gerektiği anlamına geliyor.

Elbette X'in sesli ve görüntülü aramaları tüm kullanıcılara hitap eden bir özellik haline getirmesi de mümkün ancak şu an için iddialar bu özelliğin aylık belirli bir ücret ödeyip X Premium'a abone olan kullanıcılara özel olacağı yönünde.

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