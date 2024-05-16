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Külotlu çorap vahşeti! Korkunç cinayette şarkıcı Seçil Çiftçi için istenen ceza belli oldu

16.05.2024 15:40
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Sancaktepe'de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'in, külotlu çorapla boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili şarkıcı Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi tutuklandı. Savcı, sanıklar hakkında mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Seçil Çiftçi'nin cinayeti tek başına işleyemeyeceği, bu nedenle babasıyla birlikte olayı gerçekleştirdiği ifade edildi. Seçil ve Cemal Çiftçi hakkında istenen ceza da belli oldu. İşte detaylar...

Külotlu çorap vahşeti! Korkunç cinayette şarkıcı Seçil Çiftçi için istenen ceza belli oldu

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Seçil Çiftçi getirildi. Tutuksuz sanık Cemal Çiftçi ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

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BABASIYLA BİRLİKTE HAREKET ETTİ

Duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, maktulün genel beden travmalarının, beyin kanaması ve külotlu çorapla boğma sonucu meydana geldiği belirtildi. Sanık Seçil Çiftçi'nin fiziki yapısı dikkate alındığında eylemi tek başına yapamayacağı ifade edilerek babası Cemal Çiftçi ile cinayeti birlikte işledikleri değerlendirildi.

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SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİNİ İSTEDİ

Savcı Seçil ve babası Cemal Çiftçi hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Savcı ayrıca tutuksuz yargılanan Cemal Çiftçi'nin tutuklanmasını istedi.

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SEÇİL'İN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Seçil Çiftçi ve avukatlar mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti Seçil Çiftçi'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.

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İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Ocak 2023'te Sancaktepe Sazak Çeşme Mesire Yeri yakınlarında kimliği tespit edilemeyen bir kişinin ölü bulunması üzerine soruşturmaya başlandığı, ölen kişinin daha önce hakkında kayıp ihbarı bulunan Semih Sevim (40) olduğunun tespit edildiği belirtiliyor.

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İddianamede, sanık Seçil Çiftçi'nin tek başına tespiti yapılan yaralanmalara sebebiyet veremeyeceği ve babasıyla birlikte maktulün ölümüne neden olan fiilleri gerçekleştirdikleri yönünde kanaat oluştuğu anlatılıyor. Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi'nin Tasarlayarak kasten öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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cinayet külotlu çorap seçil çiftçi
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