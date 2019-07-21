Külotlu çoraplar bakteri yuvası mı? Birden fazla kez giyiyorsanız eğer...

Pek çok kadının külotlu çoraplarını birden fazla kez giydiği ortaya çıktı. Naylon ve Spandex karışımından oluşan külotlu çoraplar bakteriler için mükemmel bir ortamdır. Bu tür kumaşlardan yapılan külotlu çoraplar bakteriler için sıcak ve nemli alan oluşturuyor. Doktorlara göre pamuklu iç çamaşırı giymeden giyilen tayt ve külotlu çorapların mantar enfeksiyonlarına yol açabileceği belirtiliyor.

Doktorlar tıpkı iç çamaşırı gibi çorapların da sık sık yıkanması gerektiğini söylüyor. Uzmanlar ne yazık ki bir çok kadının sutyen ve kot pantolon gibi külotlu çorapların da birden fazla giyildikten sonra yıkandıklarını belirtiyor. Külotlu çorapların dayanıklı olabilmeleri için de uzmanlar elde yıkamayı önerdiklerini ancak üzerindeki etikette yıkama talimatına göre makineye de atılabileceğini, bir iç çamaşırı yıkama torbasında yıkanabileceklerini belirtiyor.

Uzmanlar külotlu çorapların kurutma makinesine atılmamasını, açık hava kurutulmasını gerektiğinin de altını çiziyor.

