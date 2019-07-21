KADIN

Külotlu çoraplar bakteri yuvası mı? Birden fazla kez giyiyorsanız eğer...

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 21.07.2019 09:26 | Son Güncelleme

Külotlu çorabı yıkamadan kaç kere üst üste giyiyorsunuz? Eğer cevabınız birden fazlaysa bakterilerin üremeleri için uygun bir ortam hazırlıyorsunuz demektir.

Külotlu çoraplar bakteri yuvası mı? Birden fazla kez giyiyorsanız eğer...

Pek çok kadının külotlu çoraplarını birden fazla kez giydiği ortaya çıktı. Naylon ve Spandex karışımından oluşan külotlu çoraplar bakteriler için mükemmel bir ortamdır. Bu tür kumaşlardan yapılan külotlu çoraplar bakteriler için sıcak ve nemli alan oluşturuyor. Doktorlara göre pamuklu iç çamaşırı giymeden giyilen tayt ve külotlu çorapların mantar enfeksiyonlarına yol açabileceği belirtiliyor.

corap

Doktorlar tıpkı iç çamaşırı gibi çorapların da sık sık yıkanması gerektiğini söylüyor. Uzmanlar ne yazık ki bir çok kadının sutyen ve kot pantolon gibi külotlu çorapların da birden fazla giyildikten sonra yıkandıklarını belirtiyor. Külotlu çorapların dayanıklı olabilmeleri için de uzmanlar elde yıkamayı önerdiklerini ancak üzerindeki etikette yıkama talimatına göre makineye de atılabileceğini, bir iç çamaşırı yıkama torbasında yıkanabileceklerini belirtiyor.

Uzmanlar külotlu çorapların kurutma makinesine atılmamasını, açık hava kurutulmasını gerektiğinin de altını çiziyor.

İsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldıİsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldı
Sürekli bu problemi yaşıyorsanız mutlaka jinekoloğa gitmelisinizSürekli bu problemi yaşıyorsanız mutlaka jinekoloğa gitmelisiniz
Sancılı adet olmak hastalık mı?Sancılı adet olmak hastalık mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
külotlu çorap külotlu çorap kullanımı

En Çok Okunan Haberler

Süper minisiyle olay oldu! Şaşırtan paylaşım

Süper minisiyle olay oldu! Şaşırtan paylaşım

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

İlk imza sevgilisi için!

İlk imza sevgilisi için!

Ağız kokusunu önlemeye yardımcı olacak 4 ipucu

Ağız kokusunu önlemeye yardımcı olacak 4 ipucu

Geçen hafta evlilik teklifi aldı bu hafta ayrıldı

Geçen hafta evlilik teklifi aldı bu hafta ayrıldı

Bu kullanım yerlerini görünce elinizin altından ayırmayacaksınız

Bu kullanım yerlerini görünce elinizin altından ayırmayacaksınız

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Küçüklükten beri öğreniyoruz ama, tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra...

Küçüklükten beri öğreniyoruz ama, tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Dost mu düşman mı? Fazlası kanser yapıyor, eksikliği ise...

Dost mu düşman mı? Fazlası kanser yapıyor, eksikliği ise...

Cinsel ilişki sırasında ağrı ve ilişki sonrası kanama varsa dikkat

Cinsel ilişki sırasında ağrı ve ilişki sonrası kanama varsa dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çikolata kisti dikkat dağınıklığına sebep oluyor

Sürekli bu problemi yaşıyorsanız mutlaka jinekoloğa gitmelisiniz

Sancılı adet görmek kader mi kural mı, yoksa hastalık mı?

Sancılı adet olmak hastalık mı?

Menopoz döneminde light süt içerek kalsiyum ihtiyacınızı karşılayın

Menopoz döneminde neden light süt tüketmeliyiz?

Her 4 kadından 1’inde adet düzensizliği görülüyor, bu sorunun altında ciddi nedenler yatıyor olabilir

Bu sorunun altında ciddi nedenler yatıyor olabilir

Dikkat! Rahim sarkmasının nedeni kabızlık problemi olabilir

İhmal etmeyin! Bu problem rahimde sarkmaya neden olabilir

Endometriozis semptomları hakkında bilmeniz gerekenler

Bu semptomlardan herhangi biri sizde varsa, bir an önce doktora başvurun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.