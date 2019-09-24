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Kulp’ta şehit yakınları ile HDP’liler arasında gerginlik

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 17:07 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 7 sivilin yakınları ile HDP’liler arasında gerginlik yaşandı.Diyarbakır’dan gelen bir grup HDP’li, Kulp Belediyesi’ne kayyum atamasına tepki göstermek için toplandı.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 7 sivilin yakınları ile HDP’liler arasında gerginlik yaşandı.
Diyarbakır’dan gelen bir grup HDP’li, Kulp Belediyesi’ne kayyum atamasına tepki göstermek için toplandı. Bu sırada HDP’liler, bölgede bulunan şehit yakınlarına, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren aileleri ziyaret ettikleri nedeni ile hakaretlerde bulundu. Şehit yakınlarının da karşılık vermesi sonrası olay büyüdü. Güvenlik güçlerinin araya girmesi ile kalabalık dağıtıldı.
Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Terör örgütü PKK mensupları tarafından 12 Eylül’de Kulp ilçe kırsalında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 sivil şehit olmuş, 10 kişi de yaralanmıştı.

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