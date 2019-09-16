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Kulp'taki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 15:31 | Son Güncelleme

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sivillere yönelik düzenlenen 7 kişinin şehit olduğu saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti - Erol: - "Terör, Türkiye'nin artık ulusal sorunudur. Terörle mücadelede ulusal birlikteliğe ihtiyaç vardır"

DİYARBAKIR (AA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Kulp'taki terör saldırısında yaralananları ziyaretinde, "Terör, Türkiye'nin artık ulusal sorunudur. Terörle mücadelede ulusal birlikteliğe ihtiyaç vardır." dedi.

Erol, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce 12 Eylül'de sivillere yönelik düzenlenen, 7 kişinin şehit düştüğü saldırıdan yaralı kurtulanları tedavi gördükleri Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Beraberinde CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın ile hastanedeki yaralılarla görüşen Erol, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Erol, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, terörün artık bir partinin veya siyasi düşüncenin mücadelesiyle çözümlenecek bir boyutta olmadığını söyledi.

"Terör, Türkiye'nin artık ulusal sorunudur. Terörle mücadelede ulusal birlikteliğe ihtiyaç vardır." diyen Erol, şunları kaydetti:

"Yaralılarımızı ziyaret ederek Türkiye'ye vermek istediğimiz mesaj, terörle mücadele politika malzemesi haline dönüştürülmemelidir. Bu parlamentonun ve parlamentoda görev alan bütün siyasi partilerin, milletvekillerinin ortak sorumluluğudur. Bugün burada CHP milletvekili olarak, Genel Başkanımızın bilgisi dahilinde bu ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz."

- "Analarımızın eylemine destek veriyorum"

Erol, Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri oturma eylemine ilişkin soru üzerine, konuyla ilgili daha önce basın açıklaması yaptığını belirtti.

Türkiye'de bugüne kadar 17 bin faili meçhul cinayet ve yargısız infazın yaşandığını iddia eden Erol, şöyle konuştu:

"Yavrularını kaybeden ve yıllardır onların cenazelerine ulaşamayan, HDP binası önünde Diyarbakır'da eylem yapan analarımız var. Bu bütün analarımızın çocuklarıyla ilgili duydukları kaygıları, beklentileri endişeleri yüreğimizde hissetmek herkesin ahlaki sorumluluğudur. Hiçbir şekilde nedeni sorgulanmadan bu anaların sesine kulak vermek lazım. Bütün anaların sesine kulak vermek lazım. Hiçbir ana acı yaşamasın, hiç kimse evladını kaybetmesin."

Partisinin bu konuyla ilgili TBMM'ye önerge verdiğini hatırlatan Erol, "Sanıyorum en kısa zamanda bir komisyon oluşturulacak. Partimiz, buradaki analarımızın sorunları tespit edilerek neler yapılabileceği konusunda çözümleriyle ilgili bir rapor hazırlanmasını, bir çatı altında yapılmasını daha doğru buldular. Ben bu analarımızın yanındayım, analarımızın bu eylemine destek veriyorum." ifadelerini kullandı.

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CHP Elazığ Milletvekili Kulp terör saldırısı

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