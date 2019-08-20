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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, Erciş'teki kazada yaşamını yitirdi (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 08:44 | Son Güncelleme

BAKAN YARDIMCISI  DURSUN'UN CENAZESİ, İSTANBUL'A UĞURANDI Van'ın Erciş ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof.

BAKAN YARDIMCISI DURSUN'UN CENAZESİ, İSTANBUL'A UĞURANDI

Van'ın Erciş ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi, Van'da gece saaterinde düzenlenen törenina rdından İstanbul'a uğurlandı. Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve kurum amirleri de katıldı.Tören alanına getirilen Dursun'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, okunan duaların ardından özel uçakla İstanbul'a gönderildi.

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