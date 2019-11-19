Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, UNESCO'da konuştu

PARİS (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, kültüre ve kültürel mirasa yatırım yapılan yerlerde istihdamın arttığını ve yerel ekonomik kalkınmanın hızlandığını belirtti.

Yavuz, Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 40. Genel Konferansı kapsamında düzenlenen Kültür Bakanları Forumunda "Sürdürülebilir Gelişme ve İstihdam İçin Kültüre ve Yaratıcılığa Yatırım" başlıklı panelde konuştu.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için kültür endüstrisinin yarattığı katma değer ile ilgili Türkiye'nin bakış açısını ve tecrübelerini aktaran Yavuz, kültürün genç nesiller için büyük bir cazibe haline geldiğini belirtti.

Türkiye'de kültüre ve yaratıcılığa yatırımın istihdam sağlamak için mükemmel bir imkan olduğunu vurgulayan Yavuz, "İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti" etkinlikleri kapsamında yıl boyunca gerçekleştirilen kültürel ve sanatsal faaliyetler kente ekonomik olarak katkı sağladı." ifadesini kullandı.