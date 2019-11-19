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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, UNESCO'da konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 20:40 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz: - "Kültüre ve kültürel mirasa yatırım yapılan yerlerde istihdam artmakta ve yerel ekonomik kalkınma hızlanmaktadır" - "İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında yıl boyunca gerçekleştirilen kültürel ve sanatsal faaliyetler kente ekonomik olarak katkı sağladı"

PARİS (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, kültüre ve kültürel mirasa yatırım yapılan yerlerde istihdamın arttığını ve yerel ekonomik kalkınmanın hızlandığını belirtti.

Yavuz, Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 40. Genel Konferansı kapsamında düzenlenen Kültür Bakanları Forumunda "Sürdürülebilir Gelişme ve İstihdam İçin Kültüre ve Yaratıcılığa Yatırım" başlıklı panelde konuştu.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için kültür endüstrisinin yarattığı katma değer ile ilgili Türkiye'nin bakış açısını ve tecrübelerini aktaran Yavuz, kültürün genç nesiller için büyük bir cazibe haline geldiğini belirtti.

Türkiye'de kültüre ve yaratıcılığa yatırımın istihdam sağlamak için mükemmel bir imkan olduğunu vurgulayan Yavuz, "İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti" etkinlikleri kapsamında yıl boyunca gerçekleştirilen kültürel ve sanatsal faaliyetler kente ekonomik olarak katkı sağladı." ifadesini kullandı.

Kültürün şehirlerin canlanmasını sağladığını kaydeden Yavuz, 2015'te gastronomi alanında UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na giren Gaziantep örneğini verdi.

Gastronominin Gaziantep'in önemli ekonomik gücü olduğunu ifade eden Yavuz, gastronominin Gaziantep'in kültürel diyaloğu ve sosyal dayanışmayı simgelediğinin altını çizdi.

Yavuz, arkeolojik sitlerin ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma için bir kaynak olabileceğini vurguladı.

Gaziantep'in yanı sıra Çatalhöyük ve Göbeklitepe'de son yıllarda dikkat çeken ziyaretçi artışının bölge ekonomisine olumlu etkilerine de değinen Yavuz, "Kültüre ve kültürel mirasa yatırım yapılan yerlerde istihdam artmakta ve yerel ekonomik kalkınma hızlanmaktadır." dedi.

Yavuz, istihdam sağlamak adına Türkiye'de yerel yönetimler tarafından önemli adımlar atıldığını belirtti.

Bakan Yardımcısı Yavuz, foruma katılan ülkelerin kültür bakanları ve bakan yardımcıları ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz UNESCO

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