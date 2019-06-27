Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Gelir değil başarı odaklı kariyer planlaması yapın

Burada konuşan Bakan Ersoy, "Sevgili gençler eğitim hayatınızın son aşamasını bitirmiş olsanız bile iş hayatınızda öğrenme süreci daha yeni başlıyor. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Tavsiyelerimizin belirli sınırları geçmesi mümkün değil. Yurt içinde ve yurt dışında sizleri hayata en donanımlı şekilde hazırlamak bizlerin görevi. Sizler ise kendinizi yetiştirmekle sorumlusunuz. Çaba harcamadan, emek vermeden, zorluk çekmeden başarı gelmez. Başarısızlık bir kayıp değil deneyimdir" diye açıklamada bulundu.

SABIRLI VE İSTİKRARLI OLMAK GEREKİYOR

Öğrencilere tavsiyeler veren Bakan Ersoy, "En önemli şey dünyayı takip etmeniz, güncel gelişmelerden bilgi sahibi olmanızdır. Özellikle teknolojinin ve teknolojik gelişmelerin içinde olmanız ve kendinizi daima geliştirmeniz. Siz kendinizi geliştirmelisiniz ki bizler de gelişelim tüm Türkiye sizinle birlikte gelişsin. Gelir odaklı değil başarı odaklı kariyer planlaması yapın. Başarının doğal sonucu ve ödülü gelir olacaktır. Önemli olan sabırlı ve istikrarlı bir şekilde hayat basamaklarını yukarı doğru devamlı olarak tırmanmaktır. Hiçbir zaman acele etmeyin gerek yok, hata yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"GENÇLER ÜLKENİN GELECEĞİNİN TEMİNATIDIR"

Öğrencilerin mezun olmasıyla Türkiye'ye katkı sundukları için gururlu olduklarını belirten FSMVÜ Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Gerçek, "Gençler ülkenin geleceğinin teminatıdır. Onların bedensel, ruhsal ve zihinsel yönden sağlıklı, donanımlı, yüksek standartlı olmaları için yapılan her yatırım ülkenin geleceği için yapılmış bir yatırımdır. Eğitim de bu yatırımların en önemlisi, vazgeçilmezidir. Üniversitede öğrenciler, mesleki bilgi kadar kendilerini ve toplumu tanıma, sorumluluk alma, inisiyatif kullanma, zor şartlarda karar verme gibi kişisel yetenek ve becerilerini de geliştirdiler. Şimdi öğrencilerin kendileri ve ülkeleri için sorumluluk alma zamanıdır. Sizler bu ülkenin geleceği ve umudusunuz" şeklinde konuştu.