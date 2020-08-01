Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çağdaş Sanatçıları Webinar’da dinledi

İyilik İçin Sanat Derneği, Mart ayından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının, ülkemizde kültür – sanat faaliyetlerini derinden etkilemesiyle birlikte sanatçıların yaşadığı zorlukları ve Türkiye Çağdaş Sanatı’na yön veren sanatçıların kendini tanıtması için yapılabilecek olan projeleri paylaşmak üzere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve ekibi ile webinar üzerinden gerçekleşen toplantıda bir araya geldi. İyilik İçin Sanat Derneği’nin faaliyetleri, devam eden ve planlanan projelerinin yanı sıra hedeflerinin anlatıldığı toplantı İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt, dernek yönetim kurulu üyeleri, Türkiye güncel sanatının önemli sanatçıları ve genç sanatçıların katılımı ile gerçekleşti. Sözlerine; “Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak güzel sanatlar alanında birçok atılım yapıyoruz. Neleri değiştirebiliriz konusunda sizin gibi genç sanatçılara ortam sağlayan derneklerle bir araya gelerek ortak çalışmalar yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” diyerek başlayan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, şu konulara değindi:

'GENÇ SANATÇILARIMIZ VE STK'LARIMIZ ÇOK KIYMETLİ' “Sanatın her alanıyla yakından ilgileniyoruz, bu alandaki desteklerimizi regüle etmeye, artırmaya yönelik etkinlikler yapıyoruz. Genç sanat başlığı altında yapılan yarışmalarımız var. “Coğrafya Kaderdir” konulu 6. Genç Sanat: Proje Yarışması 5 Ağustos – 7 Eylül 2020 tarihleri arasında başvuruları kabul edecek. Genç sanatçılarımızın bu tür yarışmalarda da aktif rol almasını bekliyoruz. Öte yandan Ankara’da restorasyonu devam eden Resim ve Heykel Müzesi’ni yılsonuna kadar açmayı hedefliyoruz. Bu müzemizin giriş katında geçici sergiler için bir alan yaratıyoruz, burayı genç sanatçılarımızın ve galerilerin kullanımına açacağız. İstanbul’da Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi içerisinde tiyatro ve sinema salonlarının yanı sıra üç bölümden oluşan bir sanat galerisi yarattık. Bu mekânları çoğaltacağız, İzmir’deki Resim Heykel Müzesi’ni de elden geçirerek sanatçılarımızın kullanımına açacağız. Biliyoruz ki sanatçılarımızın en büyük sorunlarından biri de yüksek mekân kiraları vererek eserlerini sergilemek. İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi tamamlandığında içinde çok amaçlı salonumuz ve galeri dediğimiz bir bölümü sanatçılarımızın kullanıma açarak eserlerini sergileyecekleri mecralar oluşturacağız. Sanatçılar, prim ödeme koşuluyla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalanabiliyor. Bunun için meslek örgütü Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM)’nden alınan belge ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvuru yapmak yeterli. Sigortalı olan tüm sanatçılar pandemi sürecinde devletin sunduğu tüm haklardan ve desteklerden yararlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak güzel sanatlar alanındaki eserlerin tescil altına alınmasıyla ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Sanat galerileri ve müzayede evlerini sertifikalandırma yaparak, ilk satışta alınan telif ödemesinin her el değiştirmede alınmasını sağlamayı hedefliyoruz. Genç sanatçılarımız ve onlarla işbirliği içinde faaliyetlerini yürüten STK’larımız bizim için çok kıymetli. Bu bağlamda telif hukukçularıyla çalışma yaparak, eser satışını kayıt altına alarak sanatçının telif geliri almasının yolunu açmayı planlıyoruz.”

'SANATÇILARIMIZ İÇİN KÖPRÜ GÖREVİ GÖRMEKTEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ' Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’a kendilerine vakit ayırdığı için teşekkür ederek konuşmasına başlayan İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt, derneğin kuruluş amacı, faaliyetleri ve hayata geçirdiği projeleri anlatan bir sunum yaptı ve şunları dile getirdi: “Kültür ve sanatı, bu alanlara hizmet eden kurumlarla birlikte, olabildiğince farklı yönleriyle ön plana çıkararak katma değer yaratmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerimiz ile Anadolu’yu İstanbul’a, İstanbul’u ise dünyaya bağlama misyonu ile köprü görevi görüyoruz. Kuruluş günümüzden bugüne her Çarşamba gerçekleştirdiğimiz atölye ziyaretleri neticesinde yaklaşık 300 sanatçı ile etkileşim kurduk. Ayrıca sanatçıları desteklemek adına Pasajda Bir Yıl, Anadoludan İzlenimler ve Atölye Cer olmak üzere 3 farklı proje geliştirdik ve hayata geçirdik. Bu vesile ile birçok sanatçının yaşadığı sıkıntıları da dinleme fırsatı bulduk. Bu bağlamda pandemi süreci ile birlikte yaşanan sıkıntılar neticesinde karşılaştığımız en temel sorun sanatçıların sosyal haklardan yararlanma konusunda bir statü içerisinde olmayışıydı. Sayın bakanımızın aktardığı gibi sanatçıların GESAM’a üye olarak devletimizin sunduğu sosyal haklardan yararlanabiliyor olmasından ve bunun için elimizden gelen desteği verecek olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Bir diğer konu ise sanatçıların eserleri üzerinde sertifikalandırma yapılması ve telif haklarının korunmasının yaygın hale getirilmesiydi. Bu kapsamda da bakanlığımızın yaptığı çalışmaları yakından takip ediyor ve bakanlığımızın telif hukukçuları ile görüş alışverişinde bulunmak üzere önümüzdeki günlerde bir araya gelerek istişarelerde bulunmayı arzuluyoruz. Bu vesile ile webinarımızın, sanatçıların karşılaştığı zorluklar açısından ve kültür ve sanatı canlı tutmak adına yeni yollar bulmamız için büyük bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz.”