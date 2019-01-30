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Kültürel miras Karagöz Müzesi’nde yaşatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 14:17 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor.

Kültürel miras Karagöz Müzesi’nde yaşatılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor. Yarı yıl tatilinde müzenin yolunu tutan çocuklar, geleneksel gölge oyunuyla eğlenirken karagöz tasviri atölyesi ile de keyifli zaman geçiriyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından 2007 yılında müzeye dönüştürülen Karagöz Sanat Evi; çocukların en sevdiği kültürel mekânlardan biri haline geldi. 2018 yılında 129 bin ziyaretçi sayısı ile rekor kıran Karagöz Müzesi, çevre illerden ve yurt dışından da çok sayıda ziyaretçi çekiyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren müze geleneksel gölge oyununu gelecek nesillere aktarmanın yanı sıra dünyaya tanıtılmasında da önemli bir misyon üstleniyor.
Kahkaha tufanı
Trafo binası iken Büyükşehir Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen Karagöz Müzesi, yarı yıl tatilinde de sürprizlerle dolu. Tatilde Karagöz Müzesi’ni ziyaret eden çocuklar için Perşembe ve Cuma günleri saat 11.00 ve 14.00’de, Cumartesi günü ise saat 14.00’de ücretsiz gölge oyunu gösterileri düzenleniyor. Geleneksel gölge oyunu gösterilerine her yaştan çocuğun yanı sıra büyükler de ilgi gösteriyor. Müzede ayrıca Salı günleri ‘Karagöz tasviri yapım atölyesi’ gerçekleştiriliyor.
İki galeri, bir atölye alanı ve bir gösteri salonundan oluşan müze, Türkiye ve dünyadaki gölge ve kukla oyununa ilişkin tasvirlerle dolu. Geleneksel Türk gölge oyununun tarihçesi anlatıldığı müzede, çeşitli koleksiyonlardan derlenen 103 orijinal Karagöz tasviri teşhir ediliyor. Müzede çok sayıda gölge oyunu üstadının koleksiyonlarına da yer ayrıldı. Tasvirlerin yanı sıra Osmanlı ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında basılan gazete ve dergilerdeki Hacivat-Karagöz karikatürleri ile doküman ve yazılı belgeler sergileniyor. Müzede aynı zamanda klasik kukla oyunuyla alakalı yerli yabancı çok sayıda figürü de görmek mümkün.

Kültürel miras Karagöz Müzesi’nde yaşatılıyor

Kültürel miras Karagöz Müzesi’nde yaşatılıyor

Kültürel miras Karagöz Müzesi’nde yaşatılıyor

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