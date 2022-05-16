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  4. Kum fırtınası Irak'ı esir aldı! Binlerce kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Kum fırtınası Irak'ı esir aldı! Binlerce kişi boğulma tehlikesi geçirdi

16.05.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak’ı sabah saatlerinden itibaren etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle, boğulma riski geçiren ve hastanelere kaldırılan kişi sayısı 4 bine ulaştı. Yoğun kum fırtınası nedeniyle Uluslararası Bağdat Havalimanı ve Necef Havalimanı’ndaki uçuşlar askıya alınırken, okullar da tatil edildi.

Kum fırtınası Irak'ı esir aldı! Binlerce kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Irak'ın güneyindeki Necef kentinde etkili olan kum fırtınası yaşamı olumsuz etkiledi. Nefes darlığı şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısının 4 bine ulaştığı kaydedildi.

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Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde 4 bin kişinin hastanelere kaldırıldığı ve tümüne gereken tıbbi müdahalenin yapıldığı aktarıldı.

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UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 300 metrenin altına düşmesine yol açan kum fırtınası nedeniyle uçuşların askıya alındığı Bağdat, Necef ve Süleymaniye havalimanlarında uçuşlar yeniden başlarken, Basra’da etkili olan fırtına nedeniyle Havalimanı’nda uçuşlar askıya alındığı bildirildi.

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Basra Havalimanı Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, görüş mesafesinin düşmesine yol açan kum fırtınası nedeniyle uçuşların hava koşulları düzelmesine kadar askıya alındığı kaydedildi. (AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat Irak
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