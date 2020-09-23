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Kum zambağı ticareti neden yasak? İşte kum zambağı fotoğrafları! Kum zambağı fiyatı ne kadar?

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2020 14:14 | Son Güncelleme

Nesli tükenmek üzere olan kum zambakları, koruma altına alındığı için koparmak ve ticaretini yapmak yasaklandı. En son Türkiye'de Hatay'ın Arsuz sahilinde görülen kum zambakları dikkat çekti. Kum zambağının ticareti neden yasak araştıranlar, kum zambağının fiyatını da öğrenmek istiyor. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kum zambağı fotoğrafları...

Kum zambağı ticareti neden yasak? İşte kum zambağı fotoğrafları! Kum zambağı fiyatı ne kadar?

Dünya Doğal Koruma Birliğince koruma altına alınan kum zambaklarının nesli tükenmek üzere. Bu yüzden satılması ve ticaretinin yapılması yasak. Hatay'ın Arsuz ilçesinde koruma altında olduğuna dair haberlerle gündeme gelen kum zambağı çiçeği merak ediliyor. Yetiştirmek için kum zambağı almak isteyenler, kum zambağı fiyatları ne kadar araştırıyor. İnternetten araştırma yaparak kum zambağı fotoğrafları araştıranlar için detaylar haberimizde.

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KUM ZAMBAĞININ FİYATI NE KADAR?

Kum zambağının satışının yasaklanmasının tek nedeni neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olması. Kum zambağı yetiştirmek isteyenler kum zambağı fiyatlarını araştırmaya başladı. Satışının yasak olduğu ve satanların 73 bin TL para cezasına çarptırıldığı kum zambağı görsel güzelliği ile dikkat çekiyor. Kum zambağı ne kadar araştıranlara, bitki başına 73 bin TL para cezası verileceğini paylaşalım.

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KUM ZAMBAĞI FOTOĞRAFLARI

Nesli tükenme tehlikesinde olduğu için Dünya Doğal Koruma Birliğince koruma altına alınan kum zambağının nasıl bir görüntüsü olduğu araştırılıyor. Beyaz bir görüntüsü olan kum zambağı fotoğraflarını merak ediliyor. Türkiye'de en son Hatay'ın Arsuz ilçesinde sahilde bulunan kum zambakları, beyaz görüntüsüyle sahile güzellik katıyor.

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