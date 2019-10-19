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Kum zambaklarını köklediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 15:06 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde endemik ve nesli tehlike altında bir tür olan kum zambakları, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce köklenerek söküldü.

Kum zambaklarını köklediler

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde endemik ve nesli tehlike altında bir tür olan kum zambakları, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce köklenerek söküldü. Vatandaşlar bu yıl sahilde sadece 4 kök kum zambağının çiçek açtığını, onların da söküldüğünü söyledi.
Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından, nesli tehlike altındaki hassas türler arasında gösterilen ve koruma altına alınan kum zambakları, Alanya ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce sökülerek sahile atıldı. Yeşilöz sahilinde farklı yerlerde sökülerek atılan 4 kum zambağı, sabah sahile gelenler tarafından fark edildi. Vatandaşlar, kum zambaklarının bu yıl bölgede sadece 4 kök olarak çiçek verdiğini, hepsinin köklenerek söküldüğünü, sahilde kum zambağı kalmadığını belirterek tepki gösterdi.
İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, solan kum zambaklarını incelemek için alırken, söken kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için de çalışma başlattı.
KOPARTANA AĞIR CEZA VAR
Soğanlı bir bitki olan ve kökleri çok derinde bulunan kum zambakları, geniş ve uzun şeritsi yaprakları, yaklaşık 40- 45 santim boyunda, beyaz çiçekli olarak yetişiyor. Kum zambaklarının çiçeklenme dönemi ağustos sonu ile ekim ayı arasında değişiyor. Soğanlarının yurt dışına çıkarılması yasak olan kum zambaklarını koparanlara 60 bin 163 lira cezai işlem uygulanıyor. Kum zambaklarına zarar veren kurumlara da 300 bin 856 lira ceza yazılıyor.

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