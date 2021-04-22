Kumar baskınında 'pes' dedirten savunma: ''Dost meclisiyiz, iftar açıyorduk''

İstanbul Ataşehir'de Mevlana Mahallesi Şebnem sokak üzerinde bulunan marangozhanenin kurmarhaneye çevrildiği ihbarını alan Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri mekâna baskın için harekete geçti. Marangozhanenin önüne gelen ekipler içeride kumar oynayan kişileri tespit ederek mekana baskın yaptı. Polisleri karşısında gören kişiler büyük şok geçirerek kumar masasını örtbas etmeye çalışarak saklandı. Daha sonrasında polis ekipleri arama yaparak korona virüs tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olması gereken marangozu kumarhaneye çeviren 8 kişiyle karşılaştı.

Mekanda alkol ve sigara içerek kumar oynayan kişilere polis ekipleri “ ne yapıyordunuz burada” diye soru yönelttiğinde mekanda basılan kişiler kendilerini savunarak,” iftar yemeği yedik, oturuyorduk sigara içtik. Oyun oynamıyorduk” diye pest dedirtti.

''MATKAP ALMAYA GELMİŞTİM''

Mekanda kumar oynayarak basılan bir kişi ise ceza yememek için kendisinin yoldan geçerken uğradığını belirterek,” matkap almaya gelmiştim. Hepimiz dost meclisiyiz burada” diye kendisini savundu.