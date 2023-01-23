Kumar borcu yüzünden çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını kesti! Pencereye çıkıp 'sadece ambulans gelsin' diye bağırdı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Ş.I. (29), kumar borcu yüzünden tartıştığı kocası R.I. tarafından 2 çocuğunun gözü önünde boğazından, yüzünden ve elinden bıçakla yaralandı. 7’nci katındaki evlerinin penceresine çıkıp “Eşimin boğazını kestim. Sadece ambulans gelsin” diye bağıran R.I. gözaltına alındı.

TEPKİ GÖSTEREN EŞİNE SALDIRDI

Olay, saat 15.30 sıralarında Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde meydana geldi. 8 katlı apartmanın 7’nci katındaki dairede oturan Ş.I., kumar borcu yüzünden eşi R.I.’ye tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.I., elindeki bıçakla 2 çocuğunun gözü önünde Ş.I.’yı boğazından, yüzünden ve elinden yaraladı. R.I., ardından evinin penceresine çıkarak “Eşimin boğazını kestim, sadece ambulans gelsin” diye bağırdı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Ş.I., aşağıya indirildi. Bu sırada apartmanın önüne gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Ş.I, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polise teslim olan R.I. ise gözaltına alınıp, sorgusu için emniyete götürüldü. (DHA)