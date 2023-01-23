HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kumar borcu yüzünden çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını kesti! Pencereye çıkıp 'sadece ambulans gelsin' diye bağırdı

Kumar borcu yüzünden çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını kesti! Pencereye çıkıp 'sadece ambulans gelsin' diye bağırdı

23.01.2023 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da meydana gelen olayda kumarbaz koca dehşet saçtı! Kocasının kumar borcuna tepki gösteren Ş.I. (29) çocuklarının gözü önünde eşi tarafından defalarca bıçaklandı. Saldırgan koca R.I., eşini bıçakladıktan sonra pencereye çıkarak, "Eşimin boğazını kestim. Sadece ambulans gelsin" diye bağırdı. Olay yerine gelen mağdurun yakınları sinir krizi geçirdi. Talihsiz kadın tedavi altına alınırken saldırgan koca ise gözaltına alındı.

Kumar borcu yüzünden çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını kesti! Pencereye çıkıp 'sadece ambulans gelsin' diye bağırdı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Ş.I. (29), kumar borcu yüzünden tartıştığı kocası R.I. tarafından 2 çocuğunun gözü önünde boğazından, yüzünden ve elinden bıçakla yaralandı. 7’nci katındaki evlerinin penceresine çıkıp “Eşimin boğazını kestim. Sadece ambulans gelsin” diye bağıran R.I. gözaltına alındı.

2

TEPKİ GÖSTEREN EŞİNE SALDIRDI

Olay, saat 15.30 sıralarında Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde meydana geldi. 8 katlı apartmanın 7’nci katındaki dairede oturan Ş.I., kumar borcu yüzünden eşi R.I.’ye tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.I., elindeki bıçakla 2 çocuğunun gözü önünde Ş.I.’yı boğazından, yüzünden ve elinden yaraladı. R.I., ardından evinin penceresine çıkarak “Eşimin boğazını kestim, sadece ambulans gelsin” diye bağırdı.

1

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Ş.I., aşağıya indirildi. Bu sırada apartmanın önüne gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Ş.I, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

3

Polise teslim olan R.I. ise gözaltına alınıp, sorgusu için emniyete götürüldü. (DHA)

4

Eski sevgilisini öldüren şarkıcı Seçil Çiftçi hakkında şok iddia! Eski sevgilisini öldüren şarkıcı Seçil Çiftçi hakkında şok iddia!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçinde para ve çek bulunan çanta sahibine teslim edildiİçinde para ve çek bulunan çanta sahibine teslim edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Günde 800 bin yolcu 24 dakikada ulaşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Günde 800 bin yolcu 24 dakikada ulaşacak
Geçen hafta harekete geçildi! Sevinçte uyuyamamışlar: Buranın altında hazine yatıyorGeçen hafta harekete geçildi! Sevinçte uyuyamamışlar: Buranın altında hazine yatıyor
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır dehşet koca

En Çok Okunan Haberler

Liseli kıza kâbusu yaşattı! 'Baba-kız' sözleri pes dedirtti

Liseli kıza kâbusu yaşattı! 'Baba-kız' sözleri pes dedirtti

Fenerbahçe'de istenmediler, yeni takımlarında şov yapıyorlar!

Fenerbahçe'de istenmediler, yeni takımlarında şov yapıyorlar!

Rusya'dan Estonya kararı! "Ülkeyi terk etsin"

Rusya'dan Estonya kararı! "Ülkeyi terk etsin"

‘Müjdeli haberler var’ Çok yaklaştı geliyor…

‘Müjdeli haberler var’ Çok yaklaştı geliyor…

Kupada derbi sürprizi! F.Bahçe ve G.Saray...

Kupada derbi sürprizi! F.Bahçe ve G.Saray...

'Annem karne hediyesi et aldı' iddiasına peş peşe açıklamalar

'Annem karne hediyesi et aldı' iddiasına peş peşe açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.