Kumar masasında yakalandı, savunması 'pes' dedirtti! 'Kumar değil kurban parası'

Kütahya’da Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Ali Paşa Mahallesi Balıklı Caddesi’ndeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Buraya baskın yapan ekipler, 6 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Şüphelilerden biri masadaki 2 bin 400 liraya el koymak isteyen polislere, paranın kumar değil ‘kurban parası’ olduğunu iddia etti. Şüphelilerden B.B. hakkında kumar oynamaya yer temin etmek suçundan adli soruşturma başlatılırken, kimlikleri tespit edilen 6 şüpheliye toplam 24 bin 330 lira idari para cezası uygulandı.

(DHA)

