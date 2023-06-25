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Kumar masasında yakalandı, savunması 'pes' dedirtti! 'Kumar değil kurban parası'

25.06.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Polis ekipleri tarafından yapılan kumar operasyonunda 6 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerden biri, masadaki 2 bin 400 liraya el koymak isteyen polislere, paranın kumar değil ‘kurban parası’ olduğunu öne sürdü. İşte detaylar...

Kumar masasında yakalandı, savunması 'pes' dedirtti! 'Kumar değil kurban parası'

Kütahya’da Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Ali Paşa Mahallesi Balıklı Caddesi’ndeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Buraya baskın yapan ekipler, 6 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

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Şüphelilerden biri masadaki 2 bin 400 liraya el koymak isteyen polislere, paranın kumar değil ‘kurban parası’ olduğunu iddia etti. Şüphelilerden B.B. hakkında kumar oynamaya yer temin etmek suçundan adli soruşturma başlatılırken, kimlikleri tespit edilen 6 şüpheliye toplam 24 bin 330 lira idari para cezası uygulandı.

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(DHA)

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Kütahya kumar kurban

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