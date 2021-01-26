HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kumar oynarken yakalandılar: 62 bin lira ceza kesildi

Kumar oynarken yakalandılar: 62 bin lira ceza kesildi

26.01.2021 13:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde korona virüs tedbirlerini uymadan kumar oynayan 15 kişiye 62 bin 800 TL ceza kesildi.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrul Mahallesinde kapalı olması gereken bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine bölgede denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde korona virüs tedbirlerini uymadan kumar oynayan 15 kişiye 62 bin 800 TL ceza kesildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrul Mahallesinde kapalı olması gereken bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine bölgede denetim gerçekleştirdi. Söz konusu kıraathanede yapılan denetimlerde, işyerinin O.A. tarafından işletildiği ve içeri 14 kişinin kumar oynadığı belirlendi.
Kıraathanenin ruhsatsız işletildiği öğrenilmesi üzerine O.A.’ya ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan’ işlem yapıldı. Denetimlerde 15 kişiye toplamda 62 bin 800 TL ceza kesildi.
Öte yandan aranma kaydı bulunan bir kişi de gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini... Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini...
İstanbul'da iki ilçede ikamet iznine sınırlamaİstanbul'da iki ilçede ikamet iznine sınırlama
Dilekçe yazarken dikkat edilmesi gerekenlerDilekçe yazarken dikkat edilmesi gerekenler

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan açık ara önde, Demirtaş ve Babacan dikkat çekiyor

Erdoğan açık ara önde, Demirtaş ve Babacan dikkat çekiyor

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Yoldan geçenleri gizlice görüntüleyince karakolluk oldu

Yoldan geçenleri gizlice görüntüleyince karakolluk oldu

Sevgilisine dehşeti yaşattı, her saniyesini kaydetti

Sevgilisine dehşeti yaşattı, her saniyesini kaydetti

Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Habertürk spikeri şaşkınlığını gizleyemedi

Habertürk spikeri şaşkınlığını gizleyemedi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 2021 değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı!

2021 kamu ihale şartları değişti!

Yer: Kütahya! Nesli tehlikede olan 'Alaca Sansar' görüntülendi

Nesli tehlike altında! Kütahya'da görüntülendi

Derviş Yıldırım namaz kılarken hayatını kaybetti

Namaz kılarken hayatını kaybetti

Esenyurt ve Fatih'te ikamet iznine sınırlama

İstanbul'da iki ilçede ikamet iznine sınırlama

İstanbul'da dehşet saçan saldırgan: Onları bir an şeytan olarak gördüm

İstanbul'da dehşet saçan saldırgan: Onları bir an şeytan olarak gördüm

2020'de otomobil aldı! Gelen tebligatla hayatının şokunu yaşadı

2020'de otomobil aldı! Gelen tebligatla hayatının şokunu yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.