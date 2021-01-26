Kumar oynarken yakalandılar: 62 bin lira ceza kesildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde korona virüs tedbirlerini uymadan kumar oynayan 15 kişiye 62 bin 800 TL ceza kesildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrul Mahallesinde kapalı olması gereken bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine bölgede denetim gerçekleştirdi. Söz konusu kıraathanede yapılan denetimlerde, işyerinin O.A. tarafından işletildiği ve içeri 14 kişinin kumar oynadığı belirlendi.

Kıraathanenin ruhsatsız işletildiği öğrenilmesi üzerine O.A.’ya ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan’ işlem yapıldı. Denetimlerde 15 kişiye toplamda 62 bin 800 TL ceza kesildi.

Öte yandan aranma kaydı bulunan bir kişi de gözaltına alındı.

