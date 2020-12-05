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Kumar oynayan 17 kişi suç üstü yakalandı

05.12.2020 15:05 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Bozyazı ilçesinde kapalı olması gereken kahvehaneye yapılan baskında, 17 kişi kumar oynarken suç üstü yakalandı.

Mersin’in Bozyazı ilçesinde kapalı olması gereken kahvehaneye yapılan baskında, 17 kişi kumar oynarken suç üstü yakalandı. Polisler, yasağa uymayan şahıslara 68 bin 850 lira ceza kesti.
Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanenin açık olduğu ve kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Merkez Mahallesi Mustafa Deniz Caddesi üzerindeki kahvehaneye baskın düzenledi. Gündüz vakti kumar oynarken suç üstü yakalanan 17 kişiye, oyun oynamak, sigara içmek, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan kişi başı 4 bin 50 lira olmak üzere 68 bin 850 lira ceza kesildi.
Polis, iş yeri sahibini henüz bulamazken, belediye ekipleri kahvehaneyi mühürleyerek, kapattı.

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