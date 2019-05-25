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Kumaş hırsızlığı güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 10:29 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da bir iş yerinde kumaş çalan kadının rahat hareketleri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Edinilen bilgiye göre hırsızlık, tarihi çarşıda yer alan Medine Pasajı’nda meydana geldi.

Şanlıurfa’da bir iş yerinde kumaş çalan kadının rahat hareketleri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre hırsızlık, tarihi çarşıda yer alan Medine Pasajı’nda meydana geldi. Cuma namazına giden iş yeri sahibinin dükkanında kimse olmadığı fark eden bir kadın, pasajda az sayıda kişinin olmasını fırsat bilerek bir top kumaş çaldı. Yaşanan bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Daha önce de iş yerinde hırsızlığın yaşandığını belirten Mani Faturacı Sabri Bencik, “Bu ikinci kez aynı hırsızlık meydana geliyor. Geçen yılda aynı cuma namazına giderken dükkanın önünü kapatmıştım, geldiğimde 4 tane top kumaşım yok. Geçen haftada aynı şekilde cuma namazına gittim üstünü kapattım geldiğimde bir baktım bir topum yok. Topun olmaması çok rahat göze çarpıyor. Hırsızlık güvenlik kamerasında göründü bir bayan 60- 65 yaşlarındaydı. Bir top kumaşı kucağına alıp götürüyor. Bu ikinci kezdir böyle oluyor, bu çarşıda da daima hırsızlık oluyor. Yetkililerden buraya bir görevli verilmesini istiyorum. 2-3 yıl önce polisler buradan gidip geliyordu ama artık oda yok” diye konuştu.

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