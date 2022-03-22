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Kümesin kapısını açınca şaşkına döndü! Bu kez suçüstü yakaladı: Artık serbest

22.03.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta yaklaşık 30 tavuğu tilki tarafından telef olan kişi, bu kez tilkiyi suçüstü yakaladı. Tilkiyi önce veterinere götürüp sağlık kontrolünü yaptıran Mutlu Demir, daha sonra onu doğal yaşam alanına bıraktı. Demir, "Bu tilki 30 tavuğumu yedi. Şimdi onu ormana bırakıyorum. Artık burada tavuk mu yer, karga mı yer, ne yerse yesin. Serbesttir. Güle güle" ifadelerini kullandı.

Kümesin kapısını açınca şaşkına döndü! Bu kez suçüstü yakaladı: Artık serbest

Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Gökçeyazı köyünde yaşayan Mutlu Demir’in kümesine bir tilki dadandı. 2- 3 ay boyunca tilki sürekli kümese gelerek Demir’in yaklaşık 30 tavuğunu telef etti. Geçtiğimiz günlerde Mutlu Demir, tavukları yemlemek üzere kümese gitti. Kümesin kapısını açar açmaz tilki ile karşılaştı. Tilkiyi tavukları yerken suçüstü yakalayan Demir, hayvana zarar vermedi.

Tilkiyi önce veterinere götürüp sağlık kontrolünü yaptıran Mutlu Demir, daha sonra onu doğal yaşam alanına bıraktı. Tavukları telef olan Mutlu Demir yaptığı bu davranışla takdir topladı.

''ARTIK NE YERSE YESİN''

Demir, tilkiyi doğaya bırakırken kurduğu cümleler ile de dikkat çekti. Demir, "Bu tilki 30 tavuğumu yedi. Şimdi onu ormana bırakıyorum. Artık burada tavuk mu yer, karga mı yer, ne yerse yesin. Serbesttir. Güle güle" diyerek tilkiyi doğaya bıraktı. Tikli hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

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''2-3 AYDIR BANA ZARAR VERİYOR''

Tilkiyi doğal yaşam alanına bırakan Mutlu Demir, “Gürün Gökçeyazı köyünde yaşıyorum. Tilki kardeşimiz 2-3 aydır bana zarar veriyor tavuklarımı telef ediyor. Ben kendisine zarar vermek istemedim canını yakmadım. Tilki geçtiğimiz gün kümeste yakalayarak götürüp doğal yaşam alanına bıraktım. Kendisi her ne kadar bana zarar verse de ben kendisine zarar vermek istemedim. Ben doğada yaşayan hayvanları da seviyorum’’ dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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