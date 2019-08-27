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Kumluca’da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 23:43 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Kumluca ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın endişe yarattı.

Kumluca’da orman yangını

Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Kumluca ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın endişe yarattı.
Kumluca’ya bağlı Sarıcasu Mahallesi Yalancılar mevkiindeki ormanlık ve makilik alanda saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangını görenler durumu Orman İşletme Müdürlüğü’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çağrılan 20 arazöz ve çok sayıda orman işçisi yangın söndürme çalışmalarına başladı. Yerleşim yerleri ve tarım alanlarına yakın noktadaki yangının büyümemesi için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

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Kumluca’da orman yangınıKumluca’da orman yangını

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