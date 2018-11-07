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Kunduz Ormanları'nda sonbahar güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 11:02 | Son Güncelleme

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki 1700 rakımlı Kunduz Ormanları sarı ve turuncunun bütün tonlarıyla ziyaretçileri büyülüyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Kunduz Ormanları sonbaharda sarı ve turuncunun en güzel tonlarına büründü.

Vezirköprü ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki 1700 rakımlı Kunduz Ormanları'nda gürgen, kayın, sarıçam ve ıhlamur ağaçları hazan mevsiminin tüm güzelliğini yansıtarak ziyaretçilerini büyülüyor.

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen Kunduz Ormanları, özellikle sonbaharda mevsimin bütün renklerini içeren manzarasıyla fotoğraf tutkunlarını da bölgeye çekiyor.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbaharın tüm güzelliğini sunan Kunduz Ormanları'nın bu dönem yoğun şekilde misafirlerini ağırladığını söyledi.

Kunduz Ormanları'nın doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çektiğini belirten İpekdal, şunları kaydetti:

"Vezirköprü, kent merkezine 110 kilometre uzaklıkta Samsun'un tarihi ve otantik ilçelerinden biridir. Kunduz Ormanları, Şahinkaya Kanyonu ve şehir tarihi dokusu turizm açısından gezip görmeye meraklı vatandaşlarımıza önemli imkanlar sunmaktadır. Kunduz Ormanları 1700 rakımı ile Samsun şehrinin çatısı şeklinde, bütün güzelliklerini yansıtan kartpostallık görüntüler sergilemektedir. Kunduz Yaylası yazın yapılan şenlikleri ile de binlerce Samsunlunun ve şehir dışından vatandaşlarımızın ziyaret ettiği bölgedir."

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fotoğraf Kunduz Ormanları Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal Sarıçam sonbahar Vezirköprü

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