Kur’an-ı Kerim ve Dua Programı ne zaman, saat kaçta? Yatsı namazı saat kaçta kılınıyor? Depremde yaşamını yitirenler için dua okunacak!

Kur'an-ı Kerim ve Dua Programı saat kaçta sorusu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklaması sonrası araştırılmaya başlandı. Yatsı ezanı İstanbul'da saat 19:54'te, Ankara'da 19:39'da, İzmir'de ise 20:03'te okunuyor. İşte Kur’an-ı Kerim ve Dua Programı ile ilgili detaylar...
Kur'an-ı Kerim ve Dua Programı konusunda açıklamada bulunuldu.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Deprem nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz için ülkemizin dört bir yanındaki tüm camilerimizde yatsı ezanından yarım saat önce sala verilecek ve akabinde ‘Kur'an-ı Kerim ve Dua Programı’ icra edilecek. Ben de Kahramanmaraş Abdülhamid Han Camii’nde sala verip dua edeceğim inşallah"
Yatsı ezanı İstanbul'da saat 19:54'te, Ankara'da 19:39'da, İzmir'de 20:03'te okunacak.