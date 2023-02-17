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Kur’an-ı Kerim ve Dua Programı ne zaman, saat kaçta? Yatsı namazı saat kaçta kılınıyor? Depremde yaşamını yitirenler için dua okunacak!

17.02.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur’an-ı Kerim ve Dua Programı ne zaman, saat kaçta sorularının yanıtı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapılan açıklamanın ardından merak konusu oldu. Prof. Dr. Ali Erbaş, 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler için Abdülhamid Han Camii’nde sela okuyup dua edecek. Peki, Kur’an-ı Kerim ve Dua Programı ne zaman, saat kaçta? Yatsı namazı saat kaçta kılınıyor? Depremde yaşamını yitirenler için dua okunacak. İşte detaylar...

Kur’an-ı Kerim ve Dua Programı ne zaman, saat kaçta? Yatsı namazı saat kaçta kılınıyor? Depremde yaşamını yitirenler için dua okunacak!

Kur'an-ı Kerim ve Dua Programı saat kaçta sorusu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklaması sonrası araştırılmaya başlandı. Yatsı ezanı İstanbul'da saat 19:54'te, Ankara'da 19:39'da, İzmir'de ise 20:03'te okunuyor. İşte Kur’an-ı Kerim ve Dua Programı ile ilgili detaylar...

KUR’AN-I KERİM VE DUA PROGRAMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kur'an-ı Kerim ve Dua Programı konusunda açıklamada bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Deprem nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz için ülkemizin dört bir yanındaki tüm camilerimizde yatsı ezanından yarım saat önce sala verilecek ve akabinde ‘Kur'an-ı Kerim ve Dua Programı’ icra edilecek. Ben de Kahramanmaraş Abdülhamid Han Camii’nde sala verip dua edeceğim inşallah"

YATSI EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

Yatsı ezanı İstanbul'da saat 19:54'te, Ankara'da 19:39'da, İzmir'de 20:03'te okunacak.

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