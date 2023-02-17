Kur’an-ı Kerim ve Dua Programı ne zaman, saat kaçta? Yatsı namazı saat kaçta kılınıyor? Depremde yaşamını yitirenler için dua okunacak!

Kur'an-ı Kerim ve Dua Programı saat kaçta sorusu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklaması sonrası araştırılmaya başlandı. Yatsı ezanı İstanbul'da saat 19:54'te, Ankara'da 19:39'da, İzmir'de ise 20:03'te okunuyor. İşte Kur’an-ı Kerim ve Dua Programı ile ilgili detaylar...

KUR’AN-I KERİM VE DUA PROGRAMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kur'an-ı Kerim ve Dua Programı konusunda açıklamada bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Deprem nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz için ülkemizin dört bir yanındaki tüm camilerimizde yatsı ezanından yarım saat önce sala verilecek ve akabinde ‘Kur'an-ı Kerim ve Dua Programı’ icra edilecek. Ben de Kahramanmaraş Abdülhamid Han Camii’nde sala verip dua edeceğim inşallah"

YATSI EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

Yatsı ezanı İstanbul'da saat 19:54'te, Ankara'da 19:39'da, İzmir'de 20:03'te okunacak.

İL İL YATSI EZANI SAATLERİ! 17 ŞUBAT 2023 CUMA

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