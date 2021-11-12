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  4. Kur'an kursunda 4 erkek çocuğa cinsel istismar! 33 yıl 1 ay hapis cezası verildi

Kur'an kursunda 4 erkek çocuğa cinsel istismar! 33 yıl 1 ay hapis cezası verildi

12.11.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de bulunan bir yatılı Kur'an kursunda kadrosuz belletmen F.Ö.'nün, 10 ila 13 yaş arasındaki 4 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığı 4 çocuğa karşı "Sarkıntılık düzeyinde çocuğun cinsel istismarı" suçundan toplam 33 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığa bu çocuklara karşı "Basit yaralama" suçundan ise toplam 18 bin TL adli para cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Kur'an kursunda 4 erkek çocuğa cinsel istismar! 33 yıl 1 ay hapis cezası verildi

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık F. Ö. katılırken taraf avukatları da salonda hazır bulundu.
Son savunması sorulan sanık F.Ö. "Konuşmayı fazla beceremiyorum. Suçsuzum, tuzağa düşürüldüm. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Son sözü sorulan F.Ö. "Bana yapılan ağır suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu. Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti. Şikayetçi avukatları ise sanığın cezalandırılmasını talep ettiler.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık F.Ö.'yü, A.A.O., B.K., E.M.Ç. ve S.Y.A.'ya karşı, "Sarkıntılık düzeyinde çocuğun cinsel istismarı" suçundan toplamda 33 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme aynı mağdurlara karşı "Basit yaralama" suçundan da sanık F.Ö.'ye toplam 18 bin lira para cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Heyet sanık F.Ö.'nün tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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İDDİANAME

İstanbul Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Sarıyer'de bir camiye bağlı yatılı kuran kursunda belletmen olarak görev yapan şüpheli F.Ö. tarafından A.A.O. (11), B.K. (11), E.M.Ç. (10) ve S.Y.A. (13) isimli 4 erkek çocuğa 23 Şubat ve 18 Mayıs 2021 tarihleri arasında cinsel istismarda bulunduğu öne sürülüyordu. Ayrıca şüphelinin sistematik bir şekilde eliyle, terlik, ayakkabı çekeceği, kaşık gibi sert cisimlerle çocukların vücutlarının değişik bölgelerine vurmak suretiyle mağdur çocukların psikolojisi ve ruh sağlığı üzerinde tahrip edici eylemlerde bulunduğu iddia ediliyordu. Şüphelinin çocuklara yaşananları kimseye anlatmamalarını istediği kaydediliyordu. İddianamede, şüpheli F.Ö.'nün mağdur çocuklar A.A.O., B.K., E.M.Ç. ve S.Y.A' ya karşı 4 kez "Çocuğun zincirleme olarak cinsel istismarı" ve "Çocuğa karşı eziyet" suçlarını işlediği iddiasıyla toplamda 74 yıldan 171 yıla kadar cezalandırılması isteniyordu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Sarıyer
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