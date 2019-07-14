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Kuraklık bal üretimini olumsuz etkiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 10:18 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde havaların kurak geçmesi, arıcıları olumsuz etkiliyor.

Kuraklık bal üretimini olumsuz etkiliyor

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis)- (DHA)- BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde havaların kurak geçmesi, arıcıları olumsuz etkiliyor. Bal üreticisi Bülent Ergören, kuraklık ve zamansız gelen aşırı yağışların bal özü bulunan bitkileri yıkaması nedeniyle üretimin düştüğünü, geçen yıla oranla da yüzde 80 civarında verim kaybı beklediklerini söyledi.
Yüksek rakımlı yaylaların ve zengin bitki örtüsünün bulunduğu Bitlis ve çevresinde arıcılık yaparak geçimini sağlayan bal üreticileri, aşırı kuraklık nedeniyle endişeli bir sezon yaşıyor. Kuraklığın en yoğun hissedildiği ilçelerden birisi de Bitlis'in Van Gölü kıyısındaki Adilcevaz ilçesi. Ceviz başta olmak üzere, sebze yetiştiriciliği bakımından bölgenin önemli merkezlerinden olan 15 bin nüfuslu Adilcevaz'da çiftçiler ve bal üreticileri kuraklıktan şikayet etti. Geçen yıl 1 ton bal üretimi yapan üretici Bülent Ergören, bu yıl 200-250 kilo civarında bir üretim beklediğini söyledi.
BAL ÜRETİMİNDE YÜZDE 80 VERİM KAYBI VAR
Ergören, çiçeklenme zamanında bitkilerin su ihtiyacını karşılayamaması sonucu bazı bitki türlerinin tükendiğini, ayrıca yine kuraklığa bağlı olarak bitkilerdeki nektar miktarının azaldığını, bu nedenle de zor bir sezon geçirdiklerini belirtti. Ergören şöyle konuştu:
"İlçemizde bu yıl iklim koşulları, mevsim normallerinin dışında yaşanıyor. Dolayısıyla zamansız yağışlar, bal özünün bulunduğu bitkileri yıkadı ve yaz boyunca etkili olan sıcaklar, bitkiyi tamamen kuruttu. Mevsim şartları iyi değil. Özellikle balın oluştuğu çiçek nektarlarının bol olduğu dönemde mevsimsiz düşen yağışlar, bal üretimini olumsuz yönde etkiledi. Arılarımız gerektiği gibi çalışamadı ve çiçeklerden bal özü toplayamadı. Tüm bunlardan dolayı da ilçemizdeki bal üretiminde yüzde 80 civarında verim kaybı bekliyoruz. Geçen yıllarda 1 ton aldığımız bal üretimden bu yıl yaklaşık 200- 250 kilo civarında bal hasadı bekliyoruz. Bu durum, biz arıcıları olumsuz yönde etkiliyor. Ülke genelindeki bal üretiminde de durum farklı değil ve önemli bir düşme söz konusu."

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Kuraklık bal üretimini olumsuz etkiliyorKuraklık bal üretimini olumsuz etkiliyorKuraklık bal üretimini olumsuz etkiliyorKuraklık bal üretimini olumsuz etkiliyor

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