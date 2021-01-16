Kuraklık onu da etkiledi: Fıstık fiyatları yüzde 200 artabilir

Türkiye genelinde iklim değişikliğinden dolayı yeterli yağış düşmediği için kuraklık endişesi devam ediyor. Gaziantep’te önceki yıllarda sulanmayan fıstık ağaçları, kuraklık nedeniyle bazı çiftçiler tarafından sulanıyor. 100 bin dönüm alanda Antep fıstığı dikili olan Araban Ovası'nda ise bazı ağaçlar mevsimi olmamasına rağmen çiçek açtı. Üreticiler önümüzdeki yıllarda mahsul alamamaktan endişe ederken, ürünün olmamasının ise fiyatları ciddi oranda etkileyeceği öngörülüyor. Antep fıstığı bahçelerindeki ağaçların küresel ısınmaya bağlı olarak mevsim normallerinin üzerinde sıcak olması ve kuraklık nedeniyle erken uyandığını ifade eden Ziraat Odası Başkanı Altun, ilçenin önemli gelir kaynaklarından birisi olan Antep fıstığı için üreticilerin endişeli olduğunu söyledi. Ağaçlardaki erken uyanmanın karagöz adı verilen hastalığa yol açacağını ve bunun rekoltede ciddi düşüşe yol açmasının muhtemel olduğunu belirten Altun, "Kuraklık böyle devam ederse en çok Antep fıstığı etkilenecek. Bu mevsimde uyuması gereken ağaç dallarındaki karagözlere baktığımız zaman çiçek açtığını görüyoruz. Bunun bu mevsimde uyanması demek, önümüzdeki süreçte rekolte kaybı anlamına geliyor" dedi.

'2 YIL MAHSUL ALAMAYABİLİRİZ'

Hasan Altun, bu mevsimde fıstık ağaçlarının uyuması gerekirken ağaçlardaki karagözlere bakıldığında çiçek açtığını bu durumun da ciddi zararlar verebileceğini söyledi. Ağaç dallarında açan çiçeklerin soğuktan etkilenmesinin 2 yıl mahsulde ciddi kayba yol açacağını ve bunun da fıstık fiyatlarında artışa neden olabileceğine dikkat çeken Altun, şöyle konuştu:

"Şu anda kış ayındayız ve imkanları olan çiftçiler fıstık ağaçlarını sulamaya başladı. Ağaçların ocak ayında kış uykusundan uyanması demek, gelecek yıl hiç ürün alınamayacağı anlamına gelir. Bu da fıstık rekoltesini etkiler, fiyatları etkiler. Bu zamanda uyanan ağaçların verimi iki yıl düşer. Ağaçlarda uyanan karagözler havaların ani soğuması ile don olaylarından etkilenir ve o ağaç iki yıl verim vermez. Çiftçilerimiz de mağdur olur. Kurak ve sıcak giden bu havalardan tüm ağaçlarımız yanılacak ve karagözlerini açmaya başlayacak. Bazı ağaçların yeniden çiçek açtığını bile gördük. Antep fıstığı bol olursa fiyatlar düşer. Gelecek yıl zaten fıstık yılı değil, bir de kuraklığın etkisi ile ürün neredeyse hiç olmayacak. Fıstık olmayınca fiyatlarda da yüzde 200 artış olabilir. Yağışlar olmaz ve ağaçlar iklime aldanmaya devam ederse rekolte en az yüzde elli oranında etkilenir. Fıstık üreticisi çiftçimizin yağmurdan başka çaresi yok. Tek umudumuz yağmurların bir an önce yağması."