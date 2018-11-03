"Kurallara uymayanlar, nelerle karşılaşacaklarını görecekler"

NEVŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İmar Barışı düzenlemesine ilişkin "İmar affı değil, imar barışı. Belli bir süreyi kapsıyor, o süreden sonra yapılanlar barışın dışında. Parayı yatırıp belgeyi alınca otomatik olarak ondan yararlanmış olmuyorlar. Kurallara uymayanlar sonrasında nelerle karşılaşacaklarını görecekler." dedi.

Çeşitli gezi ve incelemelere katılmak üzere Nevşehir'e gelen Bakan Ersoy, programına valiliği ziyaret ederek başladı. Polis mangasını selamlayan Ersoy, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, ardından Vali İlhami Aktaş'tan kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'i ziyaret eden Ersoy, burada gazetecilere imar barışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Turizm bölgelerinde kaçak yapılaşmalara izin vermeyeceklerini belirten Ersoy, detaylı incelemelerin yapılacağını söyledi.

Kapadokya bölgesinin, Türkiye'nin tanıtım yüzlerinden önemli bir turizm merkezi olduğunu dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:

"İmarla ilgili sorunları çözmek için buradayız. Alan başkanlığının buraya da gelmesi, sivil toplum kuruluşu ve halkın isteği için buradayız. Kapadokya, özellikleri itibarıyla birçok bakanlığın yetkilerinin çakıştığı bir nokta. Bunların hepsinin tek elden yönetilip karara bağlanacağı bir sistem, alan başkanlığı sistemi. Bunun hızlı bir şekilde yasalaşması için çalışacağız.

İmar affı değil, imar barışı. Belli bir süreyi kapsıyor, o süreden sonra yapılanlar barışın dışında. Parayı yatırıp belgeyi alınca otomatik olarak ondan yararlanmış olmuyorlar. Kurallara uymayanlar sonrasında nelerle karşılaşacaklarını görecekler. Umdukları gibi olmayacak o iş."

Kapadokya'nın turizm açısından göz bebeği olduğunu vurgulayan Ersoy, "Türkiye'yi tanıtan en önemli yüzlerinden birisi. El birliğiyle bu değeri nasıl daha değerli hale getiririz ona kafa yoruyoruz. Arada çürük yumurtalar olacak, el birliğiyle o çürük yumurtaları temizleyeceğiz. Kaçak yapılaşmayı yapanlar yanlarına kar kalacağını sanmasınlar. Artık konuşma vakti değil, eylem vakti, hep beraber göreceğiz." ifadesini kullandı.

