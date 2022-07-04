Kurban Bayramı 2022 ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Kurban Bayramı tatili, 9 Temmuz'un yaklaşması sebebiyle en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu kurumlarında ya da özel şirketlerde çalışan personellerin gündeminde ise bayram tatili planı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram tatili ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Peki Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 8 Temmuz Cuma günü yarım gün çalışacak. 9 Temmuz Cumartesi günü ise bayramın 1. günü. Bayram 12 Temmuz Salı gününe kadar devam edecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusunun yanıtı, Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrasında belli oldu. Bu yıl Kurban Bayramı tatili 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 17 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek. Vatandaşlar 9 günlük bir tatil yapacak.

