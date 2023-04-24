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Kurban Bayramı 2023 tarihleri: Kurban Bayramı ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek?

24.04.2023 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı 2023 tarihleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Ramazan Bayramı tatilinin geride kalmasıyla birlikte yeni bir tatil planı yapmak isteyenler Kurban Bayramı ayın kaçında başlıyor, kaç gün tatil olacak? sorularına yanıt aramaya başladılar. Diyanet tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri de belli oldu. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

Kurban Bayramı 2023 tarihleri: Kurban Bayramı ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek?

Ramazan Bayramı'nı geride bıraktığımız bu günlerde gözler Kurban Bayramı tarihlerine çevrildi. Kısa bir bayram tatilinin ardından Kurban Bayramı ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz ile beraber Kurban Bayramı tatili 9 gün olmuştu. İşte 2023 Kurban Bayramı tarihleri...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu yıl Kurban Bayramı arefesi 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor.

Kurban Bayramı 2

2023 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

2023 Kurban Bayramı arife günü 27 Haziran Salı
28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. gün
29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı 2. gün
30 Temmuz 2023 Cuma: Kurban Bayramı 3. gün
1 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. gün

2023 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününden itibaren başlıyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günün de tatil ilan edilmesi halinde bayram tatili hafta sonu tatilleriyle birlikte toplamda 9 gün olabilecek. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kurban Bayramı 1

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili

06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi

20 Nisan 2023 Perşembe Arefe

21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)

22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)

27 Haziran 2023 Salı Arefe

28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı

28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü


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