HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kurban Bayramı arefe günü ne zaman? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?

Kurban Bayramı arefe günü ne zaman? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?

02.07.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek sorusunun yanıtı, hem tatil planı yapmak hem de dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu yıl hükümet tarafından alınan kararla vatandaşlar Kurban Bayramı tatilini 9 gün yapacak. Tatil planı yapmak için geri sayıma başlayan vatandaşlar, 'Kurban Bayramı arefe günü ne zaman? Kurban Bayramı hangi gün?' sorularına yanıt arıyor. Peki, 2022 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?

Kurban Bayramı arefe günü ne zaman? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?

Kurban Bayramı, birçok vatandaşın tatil yapabilmesi için fırsat kapısı açtı. Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayında idrak edilecek. Bayrama kısa bir zaman kala tatil planı yapacak olan kişiler, 'Kurban Bayramı ne zaman hangi güne denk geliyor?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kurban Bayramı arefe günü ne zaman? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 8 Temmuz Cuma günü yarım gün çalışacak. 9 Temmuz Cumartesi günü ise bayramın 1. günü. Bayram 12 Temmuz Salı gününe kadar devam edecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusunun yanıtı, Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrasında belli oldu. Bu yıl Kurban Bayramı tatili 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 17 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek. Vatandaşlar 9 günlük bir tatil yapacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da köprüde yangın paniği! İstanbul'da köprüde yangın paniği!
AK Parti'nin oy oranıyla ilgili dikkat çeken açıklama!AK Parti'nin oy oranıyla ilgili dikkat çeken açıklama!
Ele geçirilen para dudak uçuklattı! Detaylar ortaya çıktı, hedeflerindeEle geçirilen para dudak uçuklattı! Detaylar ortaya çıktı, hedeflerinde
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı kurban bayramı 2022 kurban bayramı 2022 ne zaman kurban bayramı arefe ne zaman kurban bayramı tatili kaç gün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Canlı yayında duyurdu

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Canlı yayında duyurdu

Motorinden sonra şimdi de benzin ve LPG'ye indirim geldi

Motorinden sonra şimdi de benzin ve LPG'ye indirim geldi

Özgür Demirtaş'tan 'asgari ücret' açıklaması

Özgür Demirtaş'tan 'asgari ücret' açıklaması

Genç kadını başından vurdu! Kan donduran anlar kamerada: Yardım çığlıkları sokakları inletti

Genç kadını başından vurdu! Kan donduran anlar kamerada: Yardım çığlıkları sokakları inletti

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili dikkat çeken açıklama!

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili dikkat çeken açıklama!

3600 ek gösterge ve öğrenci affı TBMM'de kabul edildi

3600 ek gösterge ve öğrenci affı TBMM'de kabul edildi

İlginizi Çekebilir

Bir meyve ancak bu kadar yanlış tüketilir!

Bir meyve ancak bu kadar yanlış tüketilir!

Televizyonda tamamen çıplak kalmıştı! İtiraf etti: Hala bakirim

Televizyonda tamamen çıplak kalmıştı! İtiraf etti: Hala bakirim

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Kontrolü elden bırakmayın! Her şey bir anda dağılabilir

Kontrolü elden bırakmayın! Her şey bir anda dağılabilir

Yine üstsüz paylaştı! Göğüslerini saçlarıyla örttü

Yine üstsüz paylaştı! Göğüslerini saçlarıyla örttü

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.