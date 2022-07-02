Kurban Bayramı, birçok vatandaşın tatil yapabilmesi için fırsat kapısı açtı. Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayında idrak edilecek. Bayrama kısa bir zaman kala tatil planı yapacak olan kişiler, 'Kurban Bayramı ne zaman hangi güne denk geliyor?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kurban Bayramı arefe günü ne zaman? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 8 Temmuz Cuma günü yarım gün çalışacak. 9 Temmuz Cumartesi günü ise bayramın 1. günü. Bayram 12 Temmuz Salı gününe kadar devam edecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusunun yanıtı, Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrasında belli oldu. Bu yıl Kurban Bayramı tatili 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 17 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek. Vatandaşlar 9 günlük bir tatil yapacak.

