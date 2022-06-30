Kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022? Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar? Çalışma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması!

Kurban bayramı emekli ikramiyeleri ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çalışma Bakanlığı'ndan bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihe ilişkin yapılan açıklamanın detaylarını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Peki Kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022? Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar? Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasının ayrıntılarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK 2022?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını duyurdu. SSK emeklileri 5-6 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

9, 10, 11, 12 Temmuz tarihlerine rastlayan 2022 yılı Kurban Bayramı’nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şöyle:

1) 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü;

17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022,

22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022,

2) 4 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz 2022,

3) 4 (c) (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

-1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,

-2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022,

tarihinde ödenecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili yeni bir zam açıklaması yapılmadı. Ramazan Bayramı ikramiyesi bin 100 TL olarak hesaplara yatmıştı. Kurban Bayramı'nda da aynı tutarın ödeneceği öngörülüyor.

