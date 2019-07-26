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Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 16:29 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı yaklaşırken tatil dışında bir müjde daha bekleniyor. Türkiye’de SGK (eskiden SSK), Bağkur emeklisi 12 milyondan fazla emekli Kurban Bayramı öncesi emeklilere verilen bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyorlar. İşte Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili detaylar...

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı’na moralle girmek ve bayramda sevdikleri için bir şeyler yapmak isteyen emeklilerin gözü kulağı bayram ikramiyesinde. Emeklilere ödenen bin TL’lik bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak merak ediliyor.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bilindiği gibi 2019’da Kurban Bayramı 11 Ağustos tarihinde başlıyor. Buna bağlı olarak bin TL’lik emekli ikramiyelerinin 5-9 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor. Bunun yanında hatırlatmakta fayda var ki ölen eşinden veya anne babasından aylık alanlara bin TL’den az para yatırılacak.

KURBAN BAYRAMI 9 GÜN OLACAK MI?

Bu sene Kurban bayramının ilk günü Pazar gününe denk geliyor yani bayramın bitişi ile bir sonraki hafta sonunun başlangıcı arasında 2 gün bulunuyor. Tatilin 9 güne çıkabilmesi için 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günlerinin tatil edilmesi gerekiyor. Henüz bu önde resmi bir açıklama yapılmış değil.

Henüz bir resmi açıklama olmasa da hükümete tatil talepleri iletiliyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını beklediklerini ve bu konudaki kararın bir an önce açıklanmasının sektör açısından olumlu olacağını bildirdi.

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kurban bayramı emekli ikramiyesi

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