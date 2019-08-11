Kurban bayramı mesajları 2019: Bayram mesajları ile sevdiklerinize dualarınızı, iyi dileklerinizi paylaşın

Bir bayram sabahında daha buluştuk. Kurban Bayramının ilk gününün erken saatlerinde cemaat bayram namazı için camilere gitti. Bugün kurban kesimleri ve bayramlaşmalarla devam edecek. Bayramlaşmaların bir kısmı yüz yüze görüşemeyeceklerimize bayram mesajı gönderme şeklinde olacak. İnsanlar yakınlarına güzel bayram mesajları gönderecekler. Siz de çevrenize iyi dileklerinizi veya dualarınızı paylaşmak isterseniz sizin için derlediğimiz Kurban Bayramı mesajları listesinden faydalanabilirsiniz. KURBAN BAYRAMI MESAJLARI Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin… Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Dilerim ki her anın şu an bu kurban bayramı mesajını okurken ki sevincin gibi sevinçli olur. Kurban Bayramın kutlu olsun Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun,acılar unutulsun,dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekanın cennet, yuvan huzurlu, kalbin Allah ile dolu bayramın mübarek olsun. Hayırlara vesile olmasını dilediğimiz zamanlardan birini daha yaşıyoruz. Bugün berhudar olma günüdür. Bizleri yaratan Allah’a binlerce kez şükürler olsun. Tasalar sevince, hüzünler neşeye dönüşüyor. En güzel anıları birlikte paylaşabileceğimiz zamanlara.. Adaletin terazisi, varlığın yaratıcısı, merhametin tek göstergesi olan Yüce Yaratan Allah(c.c.), hayırlı dualarda bulunan müminlerinin dualarını kabul eder. Bu Kurban bayramında dualarımız Yüce Allah'a. Mübarek Kurban Bayramınız hayırlara vesile olur inşallah. Güzel düşünceler nefeslere dolarsa güzel dualar olur, Dua ise Yüce Allah’a gider nur Olur, gökyüzünde buluşan dualarımızın nurlanması ümidiyle Kurban Bayramınızı Kutlarım.. Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela Ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günde Kurban bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle Mübarek Kurban Bayramınızı Kutlarım.

Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Kurban Bayramın kutlu olsun… Çılgınca esen rüzgar, kavurucu güneşli terleten günler, yıldızlarla dolu bir dünyadır bayramlar. Kurban Bayramınız Mübarek olsun her şey istediğiniz gibi olsun inşallah. Mübarek Kurban Bayramı sana ve ailene bol mutluluk bol huzur ve refah bir hayat getirsin, bu Kurban bayramının güzelliğini ve bereketini evine getirsin kalbine iman nefesine güç versin. Kurban Bayramınız Mübarek Olsun.. Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin. Bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Kurban bayramınızı kutlarım. Sevinç ve huzur dolu bir umutla geldi Kurban Bayramı. Bu güzel ayın mübarek bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün müslümanlara Hayırlı Kurban Bayramı diliyorum. Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum mübarek Kurban Bayramınızı Kutluyorum.

Bizi yaratan Allah'a şükürler olsun. Bütün müslümanlara hayırlı olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kalplerde sevgi olsun, gözlerimiz ışık dolsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun Bayramların en güzeli ve hayırlısını diliyorum size. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Kurban Bayramınız mübarek olsun! Bugün Bayram! Mübarek Kurban Bayramı. Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün. Dualarım sizinle bir dahaki Kurban Bayramında güzel anılara imza atmak dileği ile Kurban Bayramınız hayırlı olsun. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle. En güzel anıları birlikte paylaşmak dileği ile en güzel hatıraları bu bayramda tazelemek dileği ile mübarek Kurban bayramınızı kutlarız. Kurban Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar! Bayramlar o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindekikeder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşür. Kurban Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar Evinize gül kokusu essin kalplerinize Allah iyilik versin. Bu bayramda da ellerimiz her zamanki gibi mutlulukla birleşsin. Kurban bayramınızı Kutlarım Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…

Bu mübarek bayramda kalplerinizde barış, gözlerinizde umut, etrafınızda sevgi olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun! Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoş geldin. Mübarek Kurban bayramı ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle. RESİMLİ BAYRAM MESAJLARI Bayram mesajı paylaşımı sırf metin ile sınırlı kalmak istemeyenler için en güzel resimli bayram mesajlarından oluşan bir galeri hazırladık. Kurban Bayramı mesajları 2019: En güzel, en yeni resimli Kurban Bayramı mesajları KISA BAYRAM MESAJLARI Meramını kısaca anlatmak isteyen, lafı dolandırmadan tebriklerini, iyi dileklerini hemen göndermek isteyenle için işte kısa bayram mesajları... Meleklere her zaman sizinle olsun bu mübarek ayda mübarek bayramınız hayırlı olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun.

Dualarım sizinle bir dahaki Kurban Bayramında güzel anılara imza atmak dileği ile Kurban Bayramınız hayırlı olsun.

Tasalar sevince, hüzünler neşeye dönüşüyor. En güzel anıları birlikte paylaşabileceğimiz zamanlara..

Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum mübarek Kurban Bayramınızı Kutluyorum. Bizi yaratan Allah'a şükürler olsun. Bütün müslümanlara hayırlı olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kalplerde sevgi olsun, gözlerimiz ışık dolsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun Bayramların en güzeli ve hayırlısını diliyorum size. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun.. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüz de hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun. Yeni umutlar, yeni sevinçler, yeni gülücüklerle hoş geldin bayram. Bana ve sevdiklerime hoş geldin Kurban. Bayramın kutlu olsun canım, seni çok seviyorum. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Kurban Bayramın kutlu olsun…

Allahım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım. Amin! Hayırlı bayramlar. Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurbɑn Bayramının, yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle, Hayırlı Bayramlar. Allahım! Çabamızı karşılıksız bırakma, günahlarımızı bağışla, ibadetimizi en güzel şekilde yerine getirmemizi sağla. Hayırlı Bayramlar. Allah İbrahim (a.s.) gibi itaatkar, İsmail (a.s.) gibi teslimiyet gösterenlerden eylesin. Bayramınız mübarek olsun. Kurban Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katli, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı olsun… Bereketiyle gelen Kurbɑn Bayramı sana ve sevdiklerine bol bol huzur, mutluluk ve dirlik getirsin. Tüm güzellikler evine dolsun. Hayırlı Bayramlar. Sevdikleriniz ile mutlu, sağlıklı, huzur dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı bayramlar. UZUN BAYRAM MESAJLARI Göndereceği mesaj zengin, doğ dolu olsun isteyenler için uzun bayram mesajları da derledik.

Allahım! Senden hayırlar ve iyi ameller işlemeyi, kötülükleri terk etmeyi, yoksulları sevmeyi, beni bağışlamanı ve bana merhamet etmeni niyaz ediyorum. Selam ve dua ile hayırlı bayramlar.

Yüreğin umut ve sevgiyle, her anın bin bir mutlulukla dolsun canım, cananım, hayatımın anlamı. Sevdiklerin sonsuza kadar yanında olsun. Güller açan yüzün hiç solmasın, Kurban Bayramın kutlu olsun.

Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela Ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günde Kurban bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle Mübarek Kurban Bayramınızı Kutlarım.

Çılgınca esen rüzgar, kavurucu güneşli terleten günler, yıldızlarla dolu bir dünyadır bayramlar. Kurban Bayramınız Mübarek olsun her şey istediğiniz gibi olsun inşallah. *Mübarek Kurban Bayramı sana ve ailene bol mutluluk bol huzur ve refah bir hayat getirsin, bu Kurban bayramının güzelliğini ve bereketini evine getirsin kalbine iman nefesine güç versin. Kurban Bayramınız Mübarek Olsun.. Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin. Bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Kurban bayramınızı kutlarım.

Bugün Bayram! Mübarek Kurban Bayramı. Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün. Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Kurban Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Bayramlar o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindekikeder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşür. Kurban Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar KOMİK BAYRAM MESAJLARI Bu bayram çevrenizi güldürecek bir mesaj göndermek isteyenler için işte muzip ve komik bayram mesajları... Küçücük olmak gerekmiş bayram güzel geçsin diye.. Biraz şeker, biraz sevgi gönderiyorum sana. Kalbin kocaman, içindeki çocuk küçücük kalsın diye... İyi Bayramlar.

Gecen yatağında gündüzün internette olsun.. Müziği aç! Bası koy! Komşular kopsun… Hayatın neşeli kotan sınırsız olsun.. Bayramın kutlu olsun.