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  4. KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2023: En yeni, yazılı ve "Bayramınız mübarek olsun" sözleri ve resimli Kurban Bayramı mesajları

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2023: En yeni, yazılı ve "Bayramınız mübarek olsun" sözleri ve resimli Kurban Bayramı mesajları

23.06.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı mesajları ile ilgili araştırmalar 28 Haziran 2023 tarihinin yaklaşması nedeniyle hız kazandı. Bilindiği üzere, bu yıl 4 günlük bayram için 26 Haziran ve 27 Haziran günlerinin de idari izin kapsamına alınmasıyla tatil 9 güne çıktı. O gün sevdiklerinin yüzünde tebessüm oluşturmak isteyenler için en yeni, yazılı ve "Bayramınız mübarek olsun" sözleri ve resimli Kurban Bayramı mesajlarını derledik. İşte resimli Kurban Bayramı mesajları...

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2023: En yeni, yazılı ve "Bayramınız mübarek olsun" sözleri ve resimli Kurban Bayramı mesajları

Kurban Bayramı mesajları resimli, yeni ve yazılı seçenekleriyle internette yerini aldı. Sevdiklerine, ailesine, iş arkadaşlarına bayram kutlaması yapmak isteyenler, "Bayramınız mübarek olsun" sözlerini ve konuya ilişkin görselleri inceliyor. Bayrama kısa bir süre kaldı. Biz de sizler için en yeni, yazılı ve resimli Kurban Bayramı mesajlarına haberimizde yer verdik. İşte resimli Kurban Bayramı mesajları ve sözleri...

EN YENİ, RESİMLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2023!

Kurban Bayramı'nız kutlu olsun. Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidiyle. Sevgiler...

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

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Bayram demek umuttur, özlem demektir. Sevgi, saygı, birlik ve beraberlik demektir. Bayramınız mübarek, günleriniz sağlıklı ve huzurlu olsun!

Kurban Bayramı evlerinize huzur ve mutluluk, sofralarınıza bereket, göğsünüze ferahlık, evlerinize misafir getirsin... Dilerim ki her şey gönülünüzce olsun. Bayramınız mübarek olsun.

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin... Nice sağlıklı, mutlu bayramlara!

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Hayatımın anlamı sevdiğim, bir damla ümit serpilsin yüreğine, bir damla mutluluk dolsun günlerine, binbir duan kabul olsun. Canımın içi, mutlu bayramlar dilerim!

Aylardır heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoşgeldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı ve mutlu bayramlar dilerim!

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Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun! İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun… Kurban Bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar!

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Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Nice mutlu bayramlara!

Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için. Bayramınız kutlu olsun.

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Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu ve huzurlu bayramlar!

Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!

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İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diler, bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Mutlu, huzurlu, hayırlı bayramlar...

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

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Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah”a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

En güzel bayramların en güzel anlıları sadece bugün değil her gün size güzel bir anı olsun! Kurban Bayramınız Mübarek Olsun

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