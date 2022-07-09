KURBAN BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022! Resimli bayram mesajları ve en etkileyici hayırlı bayramlar sözleri

Kurban Bayramı mesajları ve sözleri, 9 Temmuz Cumartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kurban Bayramı mesajları paylaşıp sevdiklerine iletmek isteyen kişiler internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Resimli bayram mesajları ve en etkileyici hayırlı bayramlar sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en yeni kurban mesajları ve sözleri...

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Allah'a şükürler olsun ki seni doyurmadı mı? Sofranı bereketlendirmedi mi? Kurban Bayramı'nda uzanan her el gök yüzünden bir işaret olsun... Bayramın mübarek olsun....

Bayramını en içten dileklerimle ve sevgilerimle kutluyorum. Bu mübarek günde sevdiklerinle güzel bir bayram geçirmeni diliyorum. Hayırlı bayramlar!

Kurban Bayramı'nın ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim. Bayramınız mübarek olsun.

Tüm Müslüman aleminin bayramını kutlar, herkesin dostluk, kardeşlik, barış içinde bir bayram geçirmesini temenni ediyorum. Herkese mutlu bayramlar!

Bu mübarek bayram kalplerinizde barış, gözlerinizde umut, etrafınızda sevgi olsun. Kurban Bayramı'nız mübarek olsun.

Yolumuzu gözleyen sevdiklerimizle tekrar kavuştuğumuz sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar olması dileğiyle. Kurban Bayramı'mız kutlu olsun.



