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Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? 2021 Kurban Bayramı ne zaman?

14.06.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman, Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı gibi soruları merak ediyor. İslam aleminin heyecanla bekleyip takip ettiği Kurban Bayramı için yaz aylarına gelinmesiyle beraber geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvim ile 2021 Kurban Bayramı ne zaman sorusu da yanıt buldu. Peki Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? 2021 Kurban Bayramı ne zaman? İşte yanıtı...

Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? 2021 Kurban Bayramı ne zaman?

İslam alemi Kurban Bayramı ne zaman sorusunu araştırmaya koyuldu. Vatandaşların heyecanla bekleyip takip ettiği Kurban Bayramı için geri sayım başlamış durumda. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi yayınlanmıştı. Takvime göre 2021 Kurban Bayramı ne zaman sorusu da yanıt buldu. Peki Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı, 2021 Kurban Bayramı ne zaman?

KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI? KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Kurban Bayramı ne zaman sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2021 yılında idrak eden Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı ile kurban ibadeti de gerçekleştirilecek. Kurban Bayramı Arefe günü 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününe denk gelmekte. Kurban Bayramı ise 20 Temmuz 2021 tarihinde başlayıp 23 Temmuz 2021 gününde sona erecek ve toplam tatil 4 gün sürecek.

2021 KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?

2021 yılında Kurban Bayramı tatilinin son günü 23 Temmuz 2021 Cuma gününe denk gelecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ise henüz belli değil. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama yapılması durumunda haberimizde yer alacak.

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Kurban Bayramı

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