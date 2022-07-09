Kurban Bayramı’nda atılacak en yeni bayram mesajları, en özel bayram mesajları ve sözleri 2022!

Bugün Kurban Bayramı’nın ilk günü. Kurban Bayramı mesajları paylaşmak isteyen kişiler bayram mesajlarını sorgulamaya başladı. Bayramı ailesinden, sevdiklerinden uzakta geçirenlerin, bayram mesajları paylaşarak bayramlarını tebrik edebileceği ve Whatsapp, Twitter, Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformlarından paylaşabileceği birbirinden güzel mesajları derledik. İşte en güzel bayram mesajları...

EN YENİ VE GÜNCEL KURBAN BAYRAMI MESAJLARI!

Bir çocuğun yüzündeki tebessüm kadar saf ve duru günlere... Bayramınız mübarek olsun!

En güzel dualarınız gerçek olsun. Yuvanız huzur, sıhhat ve bereket dolsun. İyi bayramlar!

Yuvanız muhabbetli, sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, kalbiniz her daim merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun! İyi bayramlar!

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Nice güzellikler sizin olsun. Sağlık mutluluk hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Bugün günlerden sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp hep birlikte mutlu olalım. Kurban Bayramını gönülden yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın!

Bereketin, umudun ve birliğin sembolu Kurban Bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar!

Ailenizle, sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlara! Kurban Bayramınız mübarek olsun, hayırlı bayramlar!

Bayramlar berekettir, özlemdir, umuttur. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bütün insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız kutlu olsun…

Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun..

Kurban Bayramını sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle...

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

Şu anda Arafat dağında bulunan Milyonlarca müslümanın duası ile bütün müslüman aleminin bayramı mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Hayırlı Bayramlar.

Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun.. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun… Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun..

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin… İyi bayramlar!

Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlı günlere haberci olmasını temenni ederim.



