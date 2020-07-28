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Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Ülke geneli sıcak, kuzey kesimler yağışlı olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 16:12 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı süresince yağışların yurdun genellikle kuzeydoğu kesimlerde görülmesi, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, güney ve batı kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Ülke geneli sıcak, kuzey kesimler yağışlı olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'na ilişkin hava durumu raporu yayımladı.

Buna göre, arefe günü havanın ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak sağanak beklenirken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Bayramın birinci günü, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi, diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Bayramın ikinci günü, ülkenin kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava tahmin ediliyor. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Yağışların, Rize ve Artvin ile Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli görüleceği tahmin ediliyor.

Bayramın 3'üncü ve 4'üncü günleri ise ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

ÜÇ BÜYÜK İL BAYRAMDA SICAK OLACAK

Genel Müdürlüğün raporunda, üç büyük ile ilişkin hava durumu bilgisi de yer aldı.

Buna göre, Kurban Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış beklenmiyor.

Ankara'da hava sıcaklığının 32-33 derece olacağı, bayramın 3'üncü ve 4'üncü günleri 31 derece civarına ineceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklığının 31-32 derece civarını bulması, bayramın 3'üncü ve 4'üncü günleri 29-30 dereceye düşmesi öngörülüyor. Kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi beklenen rüzgarın, bayramın 3'üncü ve 4'üncü günleri etkisini arttırarak kuvvetlice esmesi bekleniyor.

İzmir'de hava sıcaklığının 37-38 derece civarında olacağı, bayramın 4'üncü günü 35 dereceye ineceği tahmin ediliyor.

(AA)

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