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Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2022? Kurban Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz?

04.07.2022 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nda hangi yolların ücretsiz olacağı merak konusu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamada bulundu. Vatandaşlar internette 'Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2022?' sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. İşte Bakan Karaismailoğlu'nun açıklaması ve Kurban Bayramı'nda ücretsiz olan köprü ve otoyollar...

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2022? Kurban Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz?

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Beklenen açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapıldı. Peki Kurban Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı'nda hangi yolların ücretsiz olacağına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan açıklama geldi. Bakan Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprüler ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi.

KURBAN BAYRAMI'NDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ?

Kurban Bayramı için müjde veren Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprüler ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 8 Temmuz Cuma günü yarım gün çalışacak. 9 Temmuz Cumartesi günü ise bayramın 1. günü. Bayram 12 Temmuz Salı gününe kadar devam edecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusunun yanıtı, Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrasında belli oldu. Bu yıl Kurban Bayramı tatili 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 17 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek. Vatandaşlar 9 günlük bir tatil yapacak.

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Kurban Bayramı köprü
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