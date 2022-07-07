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Kurban Bayramı'nda ortaya çıkan hastalıklar neler? Kurban Bayramı'nda nelere dikkat edilmeli, doğru beslenme nasıl olmalı?

07.07.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Çok sayıda vatandaş dana, koç, koyun ve keçi gibi kurbanlıklar için internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Ayrıca Kurban Bayramı'nda ortaya çıkan hastalıklar ve bunlara yakalanmamak için neler yapılması gerektiği de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Kurban Bayramı'nda ortaya çıkan hastalıklar neler? Kurban Bayramı'nda nelere dikkat edilmeli, doğru beslenme nasıl olmalı? Ayrıntılar haberimizde...

Kurban Bayramı'nda ortaya çıkan hastalıklar neler? Kurban Bayramı'nda nelere dikkat edilmeli, doğru beslenme nasıl olmalı?

Kurban Bayramı'na birkaç gün kaldı. Diyetisyenler, özellikle mide ve bağırsak sorunu olan vatandaşları kurban eti tüketiminde dikkat etmekleri konular üzerine bilgilendirmektedir. Peki Kurban Bayramı'nda ortaya çıkan hastalıklar neler? Kurban Bayramı'nda nelere dikkat edilmeli, doğru beslenme nasıl olmalı? Detaylar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI'NDA ORTAYA ÇIKAN HASTALIKLAR NELERDİR?

Kurban Bayramı'nda bilhassa kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler et tüketimine dikkat etmelidir. Fazla et ve sakatat tüketimi bazı hastalıklara yol açmaktadır.

Kırmızı et son derece yararlı bir besin olsa da fazla tüketildiği zaman bazı hastalıklara zemin hazırlar.

kesilecek hayvanın dikkatle seçilmesini öneren uzmanlar ve diyetisyenler; kesimden sonra etlerin iyi muhafaza edilmesi konusunda uyarıyor.

Ayrıca çıkarılan et hemen tüketilmemelidir.

İşte Kurban Bayramı'nda ortaya çıkan sağlık sorunları:

Kolesterole bağlı kalp ve damar tıkanıklığı rahatsızlıkları

Aşırı et tüketiminden dolayı bağırsak florasının azalması

İyi pişmemiş etten bulaşabilecek bakterisel rahatsızlıklar

Aşırı tüketilen hayvansal yağlardan dolayı bölgesel yağlanma ve kilo alımı sorunu

Felç, yüksek tansiyon ve inme gibi rahatsızlıkların yaşanma ihtimalinin artması

KURBAN FİYATLARI

KURBAN BAYRAMI'NDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bayram kurban etlerinin saklanması ve tüketimi oldukça önemli ve gözardı edilmemesi gereken konulardandır.

Kurban etlerinin üçük parçalar halinde kesilidikten sonra buzdolabı poşetine ya da yağlı ağıda sarılarak -2 derecede buzluğa konulması veya -18 derecede derin dondurucuda saklanması gerekmektedir. Öte yandan vatandaşlar kurban eti dışarıda bırakılmamalıdır.

Kurban Bayramı’nda kesilen kurban etlerinin, dışarıda hiç dinlendirilmeden sıcak sıcak plastik poşetlere konularak paylaşılması da son derece sakıncalıdır Bu yapıldığüı takdirde plastikte bulunan zehirli kimyasallar, sıcağın etkisiyle kurban etine bulaşacaktır.

KURBAN FİYATLARI

Kurban etlerinin en az 2 saat bekletildikten sonra poşetlere yerleştirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca Kurban etleri plastik kaplarla kaldırılmamalıdır.

Kurbanlık fiyatları 2022

BAYRAMDA KURBAN ETİ NASIL TÜKETİLMELİ?

Bilindiği üzere etler sindirimi zor olan besinlerdendir. Bu sebeple yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açmaktadır.

Bilhassa mide ve bağırsak hastalığı olan vatandaşlar kurban etini hemen tüketmekten kaçınmalıdır. Buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketmeleri sağlık açısından uygundur.

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Kurban Bayramı kurban bayramı 2022 hastalık belirtisi
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