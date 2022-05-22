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Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Bayram tatili kaç gün olacak?

22.05.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs ayının son günlerini yaşayan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Kurban Bayramı oldu. Dinimizde iki bayramdan biri olan ve çeşitli ibadetlerle geçen Kurban Bayramı aynı zamanda tatil fırsatı olarak görülüyor. Bu nedenle vatandaşlar haftalar öncesinden tarih detayını incelemeye başladı. Peki, 2022 Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Bayram tatili kaç gün olacak?

Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı’nın bu yılki tarihi haftalar öncesinden gündeme geldi. Hem bu yıl kurban kesmek isteyen vatandaşlar hem de bayramı tatil fırsatı olarak görenlerin kafasında aynı soru var: Kurban Bayramı ne zaman? İşte, bu sorunun yanıtı...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı arefe günü cuma gününe denk geliyor. Arefe günü kamu kurum ve kuruluşları yarım gün tatil oluyor. Bayramın birinci günü ise cumartesi günü olacak. Bayram dört gün boyunca devam edecek. Henüz bayram tatilinin uzatıldığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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