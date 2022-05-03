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Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

03.05.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı ne zaman hangi gün idrak edilecek sorusunun yanıtı, binlerce kişi tarafından şimdiden araştırılmaya başladı. Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte sıradaki bayram olan Kurban Bayramı için tarih araştırmaları başladı. Hem tatil planı yapmak hem de biraz dinlenmek için bayramı bekleyen kişiler, "Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında?" gibi aramaları internet üzerinden yapıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

2022 Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Binlerce kişinin hem ibadetlerini yerine getirdiği hem de tatil planı yaptığı Kurban Bayramı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Bu yıl temmuz ayına denk gelen Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ise henüz bilinmiyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

kurban bayramı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına yönelik araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Bu yıl Kurban Bayramı arefe günü cuma gününe denk geliyor. Arefe günü kamu kurum ve kuruluşları yarım gün tatil oluyor. Bayramın birinci günü ise cumartesi günü olacak. Bayram dört gün boyunca devam edecek ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek. Henüz bayram tatilinin uzatıldığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.


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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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