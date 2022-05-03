2022 Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Binlerce kişinin hem ibadetlerini yerine getirdiği hem de tatil planı yaptığı Kurban Bayramı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Bu yıl temmuz ayına denk gelen Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ise henüz bilinmiyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına yönelik araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Bu yıl Kurban Bayramı arefe günü cuma gününe denk geliyor. Arefe günü kamu kurum ve kuruluşları yarım gün tatil oluyor. Bayramın birinci günü ise cumartesi günü olacak. Bayram dört gün boyunca devam edecek ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek. Henüz bayram tatilinin uzatıldığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.



