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Kurban Bayramı'nın en şanslı 3 burcu belli oldu! Paraya para demeyecekler

25.06.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı'nın en şanslı 3 burcu belli oldu. Mars ve Venüs İkizler burcunda kavuşuyor. Astrologlara göre bu durum nedeniyle 3 burcun cepleri parayla dolacak.

Kurban Bayramı'nın en şanslı 3 burcu belli oldu! Paraya para demeyecekler

Kurban Bayramı yaklaşırken astrologlardan dikkat çeken bir açıklama geldi. Mars ve zenginlik gezegeni Venüs'ün kavuşması İkizler burcunda meydana geliyor. Bu durum 3 burcu olumlu anlamda etkileyecek. Finansal durumları aha iyi olacak, kazanç sağlayacaklar ve büyük fırsatlar art arda gelecek.

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TERAZİ BURCU İÇİN HAYIRLI DÖNEM

Astrologlara göre Mars ve Venüs'ün kavuşması Terazi burcunu olumlu etkileyecek. Bu kişiler bahsi geçen süreçte çok şanslı olacak.

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Yurt dışına çıkmak isteyenler için seyahat imkanı da ön plana çıkıyor. Kariyer planı yapan kişilerin alandaki performanslarının da iyi olması bekleniyor.

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BAŞAK BURCU ÇOK İYİ PARALAR KAZANACAK

Başak burcu olanlar işletmeciler çok iyi paralar kazanacak. Ayrıca Venüs ile Mars'ın kavuşması sebebiyle kariyer planı yapanlar ile mesleklerinde ilerlemek isteyenler de etkilenecek. Başak burçlarının mali durumlarının istikrarlı bir şekilde olacak ve maddi açıdan sıkıntı yaşamayacaklar.

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BU SÜREÇ ASLAN İÇİN BULUNMAZ NİMET!

Venüs ile Mars'ın kavuşması Aslan burcu olanlara yarayacak. Bu kavuşmanın pozitif etkisi hem gelirlerine hem de mali durumlarına yansıyacak. Öte yandan yeni gelir kapıları da ortaya çıkacak.

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