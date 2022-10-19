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KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2023! Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet 2023 dini bayramlar takvimi!

19.10.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı ne zaman, sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 dini bayramlar takvimini paylaşmasının ardından yanıt buldu. Yayımlanan açıklamaya göre 2023'ün ilk bayramı olan Ramazan Bayramı Mart ayında idrak edilecek. Peki, ibadetle birlikte paylaşmanın da çoğaldığı Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? İşte Diyanet'in paylaştığı 2023 dini bayramlar takvimi ve kurban bayramı tarihleri...

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2023! Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet 2023 dini bayramlar takvimi!

Kurban Bayramı tarihleri 2022'nin sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte merak edildi. Diyanet takviminin yayımlanmasının ardındane 2023 Kurban Bayramı'nın hangi güne denk geldiği de belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2023 dini bayramlar takvimi ve kurban bayramı tarihleri haberimizde...

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı hangi tarihte idrak edecek? 2023 Dini günler takvimi

DİYANET 2023 DİNİ GÜN VE BAYRAMLAR TAKVİMİ

23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ
17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ
6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ
23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI
17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ
20 Nisan PERŞEMBE: AREFE
21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
27 Haziran SALI: AREFE
28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI
28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ
26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ

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