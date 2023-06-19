KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2023: Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? İşte arife günü ve bayram tatilleri

Kurban Bayramı tatil planı yapmak isteyen kişiler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı 21-24 Nisan tarihleri arası kutlanmıştı. Kurban Bayramı tatiline ise kısa bir süre kaldı. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 gün mü? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü için tatil açıklamasının gelmesiyle, Kurban Bayramı tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olmuş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bayram öncesinde 26-27 Haziran günlerini idari izin kapsamına aldıklarını belirtti. Hafta sonu ile birlikte memurlar toplam 9 gün tatil yapabilecek. Özel sektörde çalışanlar, 5 buçuk gün izin yapacaklar.

KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?

Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak. 27 Haziran arefe günü ile başlayan Kurban Bayramı 1 Temmuz günü son bulacak. Hem dini vecibelerini yerine getirmek hem de tatil planı yapmak isteyenler için bu sene kurban bayramı 28 Haziran çarşamba günü başlayacak.



