KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2023: Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, arife hangi gün? Bayram takvimi

Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu olmuştu. Müslüman vatandaşların heyecanla beklediği mübarek Kurban Bayramı'nda İslam dininin farzı yerine getirilecek. Yeni Kabine ile ilk toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı tatiline ilişkin müjdeli haberi açıklamıştı. Birçok kişi internette "Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün sürecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili arifesi ne zaman? İşte ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor.

2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı'na ilişkin açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalarına başlıyor. Kurban Bayramı ile ilgili turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bayramı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşlarımız hafta sonu ile birlikte 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır."

Buna göre 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü çalışanlar idari izinli sayılacak.

