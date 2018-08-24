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Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 15:10 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirenler dönüşe geçmeye başladı. TEM yolunda yoğun bir trafik olmasına rağmen ulaşımın akışında sorun oluşmadı.

Bayram tatilinden dönenler TEM yolu İstanbul yönünde yoğunluğa neden oldu. Öğle saatlerinden TEM yolunun Bekirdere Rampası ve İzmit Hatipköy geçişinde yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle trafik bu bölgede yoğunlaştı.

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Trafikteki yoğunluğa rağmen ulaşımın akışında herhangi bir sorun oluşmadı. Sıcaktan bunalan sürücüler dinlenme tesislerinde mola verip yollarına devam etti. Yollardaki yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.

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İzmir, Yalova ve Bursa yönünden gelip İzmit Körfezi'ni dolaşmak istemeyen sürücüler Osmangazi Köprüsü ve Yalova Topçular- Gebze Eskihisar arasında sefer yapan feribotları kullandı. Ek seferlerle birlikte 19 feribot bayram boyunca karşılıklı olarak sefer yapıyor. Feribot iskelelerinde çok hafif yoğunluk oluşurken her 5 dakikada bir feribot kalkış yapıyor.

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GURBETÇİLERİN 9 KİLOMETRELİK KUYRUK ÇİLESİ

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının, yaz tatillerinin ardından dönüş yoluna geçmesi sınır kapılarında yoğunluğu artırdı. Gurbetçilerin dönüş için kara yolunu tercih etmesiyle Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapısıyla Yunanistan'a açılan Pazarkule'de dün oluşan uzun kuyruklar, bugün artarak devam etti. Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrüğün dışına taşan kuyruklar, bugün çift sıra olarak 9 kilometreye ulaştı. Pazarkule sınırında ise araç kuyruğu, 4 kilometreyi geçti.

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşadığını belirten Hasan Aras, gece yarısında kuyruğa girdiğini ve gümrüğe henüz ulaşamadığını söyledi. Gurbetçilerin her yıl kuyruklarda beklemek zorunda kaldığını dile getiren Aras, "Türkiye tatilimiz çok güzel geçti ama sonu berbat. Gümrüğün çilesine bir çare bulunması lazım. Gece 04.00'te geldik, daha gümrüğü göremedik. En az 8 kilometre de gümrüğe var. Kaç saatte çıkacağız, bilmiyorum" dedi.

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Yunus Ceylan ise sabah saatlerinde kuyruğa girdiğini anlatarak, uçak bileti fiyatlarının daha makul seviyelere çekilmesi gerektiğini söyledi. Ceylan, "Fiyatlar çok yüksek olduğu için otomobille geliyoruz. Sezonda daha uygun rakamlara çekilirse ben paramı Türkiye'de harcayacağım. Gelirken de Sırbistan'dan Bulgaristan'a 11 saat bekleyerek geçiş yaptık. Memleketini en çok seven gurbetçiler ama türlü çilesini de çeken onlar" diye konuştu.

Bolu'da tatilini geçirip, Almanya'ya dönüşe geçen Bülent Zorlu da 11 saattir kuyrukta beklediğini belirterek, "Buradan sonra 2 bin kilometre daha yolumuz var. Böyle kuyruklar olunca insan gelmek istemiyor. Uçak biletleri pahalı, araçla geldik. Bundan sonra gelmeyeceğiz herhalde" dedi.

BU KEZ ÇÖP BIRAKMADILAR

Geçen yıl gurbetçilerin dönüşleri sırasında Kapıkule'de kilometrelerce kuyruk oluşmuş, yol kenarına bırakılan çöpler tepki çekmişti. Gurbetçilerin dönüşlerinin ardından yaklaşık 5 ton çöp toplanmıştı. Gurbetçilerin bu yıl yol kenarlarına çöp bırakmadıkları gözlendi.

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24 SAATTE 6 BİN ARAÇ ÇIKTI

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte 6 bin araçla 25 bin kişinin çıkış işlemi yapıldı. Türk ve Bulgar gümrüğü tarafından yoğunluğun eritilmesi için 9'ar peronda pasaport ve gümrük kontrolleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca Trakya Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü ve Edirne Valiliği tarafından da kuyrukta bekleyen gurbetçiler için seyyar tuvaletler kuruldu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı Tatil trafik TEM Otoyolu

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