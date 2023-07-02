HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kurban Bayramı tatilindeki bilanço ortaya çıktı: Bakan Koca trafik kazalarının sayısını açıklayıp uyardı!

Kurban Bayramı tatilindeki bilanço ortaya çıktı: Bakan Koca trafik kazalarının sayısını açıklayıp uyardı!

02.07.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar araçlarıyla yollara düştü. Tatil başlarken de biterken de Türkiye'nin dört bir yanında çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'ndaki bilançoyu açıkladı. Bakan Koca'dan bir de uyarı geldi.

Kurban Bayramı tatili bugün itibarıyla sona eriyor. Tatilin ilk gününden itibaren gerçekleşen kaza sayısı dikkat çekti. Bakan Koca sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

SÜRÜCÜLERİ UYARDI

Fahrettin Koca, Kurban Bayrmaı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 kaza meydana geldiğini duyururken "Bir kısmı ölümle sonuçlanan kazaların dönüş yolunda da yaşanmaması için trafik kurallarına uyulmasını istirham ediyoruz" dedi.

fşldsdşkfsşd

Bakan Koca paylaşımında ayrıca şunları kaydetti:

"Olası bir sağlık hizmeti ihtiyacı için Helikopter ve Kara Ambulanslarımızla, UMKE Ekiplerimizle, nöbetçi sağlık çalışanlarımızla verdiğimiz sağlık hizmeti devam ediyor. Gideceğiniz yere sağlıkla varın."

Torununu korumak istedi, canından oldu... Torununu korumak istedi, canından oldu...
Başvuru için son gün yarın! Bunu yapmayanlar yararlanamayacak Başvuru için son gün yarın! Bunu yapmayanlar yararlanamayacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamerayla takip etti, cinayet işledi...Kamerayla takip etti, cinayet işledi...
Maseratili polisle ilgili yeni gelişme: Açığa alındı!Maseratili polisle ilgili yeni gelişme: Açığa alındı!
Etleri almaya gelince gördükleri karşısında isyan çıkardılar!Etleri almaya gelince gördükleri karşısında isyan çıkardılar!
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de cinayet gibi kaza: Sürücü 18 yaşında çıktı!

İzmir'de cinayet gibi kaza: Sürücü 18 yaşında çıktı!

Garsona mimikleriyle mesaj vermeye çalışmış

Garsona mimikleriyle mesaj vermeye çalışmış

Günlerdir sürüyordu! Ses kaydı ortaya çıktı

Günlerdir sürüyordu! Ses kaydı ortaya çıktı

Torununu korumak istedi, canından oldu...

Torununu korumak istedi, canından oldu...

‘Samsak döveci’ şarkısıyla tanınıyor! Silah zoruyla konser iddiası şoke etti

‘Samsak döveci’ şarkısıyla tanınıyor! Silah zoruyla konser iddiası şoke etti

Acun Ilıcalı kızı Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu dikkat çekti

Acun Ilıcalı kızı Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

7 yaşındaki çocuk feribottan denize düştü! Annesi arkasından atladı ve...

7 yaşındaki çocuk feribottan denize düştü! Annesi arkasından atladı ve...

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Sahilde kilitli kasa buldu! İçinden çıkana inanamadı

Sahilde kilitli kasa buldu! İçinden çıkana inanamadı

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.