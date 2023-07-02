Kurban Bayramı tatilindeki bilanço ortaya çıktı: Bakan Koca trafik kazalarının sayısını açıklayıp uyardı!

Kurban Bayramı tatili bugün itibarıyla sona eriyor. Tatilin ilk gününden itibaren gerçekleşen kaza sayısı dikkat çekti. Bakan Koca sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

SÜRÜCÜLERİ UYARDI

Fahrettin Koca, Kurban Bayrmaı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 kaza meydana geldiğini duyururken "Bir kısmı ölümle sonuçlanan kazaların dönüş yolunda da yaşanmaması için trafik kurallarına uyulmasını istirham ediyoruz" dedi.

Bakan Koca paylaşımında ayrıca şunları kaydetti:

"Olası bir sağlık hizmeti ihtiyacı için Helikopter ve Kara Ambulanslarımızla, UMKE Ekiplerimizle, nöbetçi sağlık çalışanlarımızla verdiğimiz sağlık hizmeti devam ediyor. Gideceğiniz yere sağlıkla varın."